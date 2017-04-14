زيوت الطبيعية تحارب شيخوخة البشرة

تعتبر الزيوت الطبيعية من أبرز المكونات التي نحتاجها للعناية بصحة البشرة وجمالها دون التسبب في أضرار جاذبية، عكس مستحضرات التجميل أو منتجات العناية بالبشرة. سنقدم لك في هذا المقال تشكيلة من الزيوت الطبيعية التي تساهم في التخفيف من علامات التقدم في السن أو الشيخوخة التي تظهر مع التقدم في السن بشكل طبيعي من خلال شد الجلد والتخفيف من آثار الترهلات.
البشرة الحساسة هي نوع من أنواع البشرة تكون فيها البشرة أكثر عرضة للحكة والتهيج مع التعرض للالتهابات عند التعامل مع أغلب مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة لذلك يصعب عليكي إستعمال أي قناع لنضارة...
تعتبر الحواجب الخفيفة من المشاكل الجمالية الشائعة بين السيدات، حيث يحاولن التخلص منها من خلال استعمال التاتو أو من خلال تطبيق بعض الوصفات لتكثيف شعر الحاجبين. سنقدم لك في هذا المقال وصفة طبيعية تمنحك...
يعتبر التمر من الثمار المتوفرة في أغلب البلدان العربية وبأصناف متنوعة، كما أنه مفيد للصحة بشكل فعال نظرا لاحتوائه على العناصر الغذائية الهامة، مضادات الأكسدة والفيتامينات مثل الفيتامين أ، ب و هـ التي...
تتعرض الأسنان إلى الكثير من المواد أو المأكولات التي تتسبب في تغير لونها، مما يحول لونها الأبيض الناصع إلى أصفر باهت يقلل من جمالية الابتسامة. إن كنت لا تستطيعين اعتماد العلاجات الحديثة التي تمكنك من...