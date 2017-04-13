إطلاق سراح سعد المجرد

لعنة الاعتداءات تلاحق الفنان المغربي سعد المجرد كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية ، الخميس، أن الشرطة القضائية الفرنسية، في الدائرة الأولى، استمعت 14 فبراير الجاري، إلى الفنان المغربي سعد المجرد، في قضية جديدة تقدمت بها مغربية تحمل الجنسية الفرنسية...