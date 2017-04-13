إطلاق سراح سعد المجرد

كشفت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية ، الخميس، أن الشرطة القضائية الفرنسية، في الدائرة الأولى، استمعت 14 فبراير الجاري، إلى الفنان المغربي سعد المجرد، في قضية جديدة تقدمت بها مغربية تحمل الجنسية الفرنسية...
تحرص شركة "أبل"، على إطلاق تحديثات منتظمة لأجهزة "آيفون"، في سعيها إلى تعزيز وظائف الأجهزة وإصلاح ما ظهر فيها من ثغرات أمنية، لكن التحديث المرتقب iOS 10.3.2 سيدير ظهره للعديد من هواتف آيفون القديمة....
أعلنت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية "الإمارات 2017 " الثلاثاء الشعار الرسمي للبطولة التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل في أبوظبي. حسب ما أوردت...