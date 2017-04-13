خمسة أخطاء عليك تجنُّبهم إذا أردت النجاح لعملك

أن تبدأ وتستمر فى إدارة عمل ما، كأنَّك تسير فى حقل من الألغام. فليس هناك علم مُحدَّد يجعل عملك ناجحاً بلا مخاطر ولا تجارب. قائمة العوامل التي رُبَّما تؤدِّى إلى الفشل مهما كانت شاملة، إلَّا أنَّها لا تُغطِّي جميع المشاكل المُحتملة. لأن هناك العديد من المشاكل التي لن تُدركها إلا حين حُدوثها فقط ومع ذلك، يظل هناك مجموعة من الأخطاء الشائعة التى يُمكن تجنُّبها.
تعرفنا في مواضيع سابقة عن أوامر نظام لينكس وفلسفة الترمنال هناك العديد من الأوامر ،لكن هناك العديد من المشاكل التي تواجه المستخدم بصفة عامة كاختصارت سطر الأوامر التي توفّر وقتك وتسهل عملك عند استخدام...
في خضم هذا الوجود، وفي ظل هذا الاتساع، ليس لنا إلا بعضنا البعض. نتمتع بصحبة الأخيار حيناً، ونحاول فهم الكون من حولنا حيناً آخر! كما قالها عالم الفيزياء الشهير ريتشارد فاينمان: "نحن كون من الذرات، إلا...
قد تجد أن بعض الأفكار والخطوات غريبـة، والسبب في ذلك أنها نصـائح عمليّـة بحتة هدفها فعلاً هو أن تقضي على هذه اللعنة لا أن تبتسم للمقال وتغلقه ثم تنساه ... نصـائح بعيدة كل البعد عن الهُـراء الذي يتكلم...
أراجيك
الفضاء الخارجي واحدٌ مِن أقدم ما أثار في الإنسان الدهشة والتساؤل؛ سماءُ الليل حالكةُ السوادِ الفاتنةُ بشظاياها المضيئة أراقت حِبرَ الشعراء والأدباء وصرفت النوم عن أجفان العلماء والباحثين طيلة...