الاشياء السيئة تحدث احيانا، صور ملتقطة لماقبل الكارثة بأجزاء من الثانية

لا تشتري شيء من شخص لا تعرفه, اشخاص وقعوا ضحية التسوق على الانترنيت تحدثنا في السابق عن اشياء غريبة و مذهلة يمكن شرائها على الانترنيت و لكن ان يكون عالماً مفتوحاً دون رقابة في معظم الاجزاء منه فهذا يعني ان البعض ليسوا محظوظين كفاية لكي يحصلوا على مبتغاهم من السوق...