برأيكم.. كيف سيبدو العالم عام 2025؟

لن نطرح لكم هنا تنبؤات عما سيبدو عليه العالم خلال مائة عام تقريباً، بل توقعات شباب العالم للدور الذي سيلعبه الهاتف النقّال في حياتنا اليومية بحلول عام 2025، وفقاً لدراسة أشرتها شركة "جيمالتو" المختصة بالأمن الرقمي مؤخراً، بعنوان "أسلوب المعيشة المتصلة بالإنترنت في 2025". وشارك 1200 شاب وشابة من حول العالم بهذه الدراسة، ليتوقعوا العديد من الاحتمالات، إليكم عدداً منها.
شاهد صور ردود أفعال مشجعي المنتخبات الـ24 التي شاركت في يورو 2016 وبقي منها أربعة منتخبات، وقد كانت الجماهير اللاعب الأبرز في الملاعب الفرنسية، إذ كان الحضور الجماهيري لافتا في هذه النسخة من البطولة...