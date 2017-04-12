لا تشتري شيء من شخص لا تعرفه, اشخاص وقعوا ضحية التسوق على الانترنيت

تحدثنا في السابق عن اشياء غريبة و مذهلة يمكن شرائها على الانترنيت و لكن ان يكون عالماً مفتوحاً دون رقابة في معظم الاجزاء منه فهذا يعني ان البعض ليسوا محظوظين كفاية لكي يحصلوا على مبتغاهم من السوق الرقمي. هذه قائمة بأشخاص حاولوا الحصول على منتج معين من الانترنيت و لكن وقعوا ضحية الخداع و حصلوا على شيء مختلف بالكامل.