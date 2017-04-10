Nokia 9 قد يخرج هذا الخريف بسعر 700 دولار أمريكي

تطبيق هدهد لجمع وتحليل وتلخيص الأخبار وتقديمها لك ب 99 كلمة فقط تطبيق هدهد والمتاح على نظامي تشغيل اندرويد و iOS، حيث أبرز ما يأتي به التطبيق هو إدخال الذكاء الإصطناعي فيه، حيث يقوم بجمع وتحليل وتلخيص الأخبار من مصادرها الرسمية وتقديمها لك بـ 99 كلمة فقط، ويكون...