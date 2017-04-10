Nokia 9 قد يخرج هذا الخريف بسعر 700 دولار أمريكي

قبل فترة ظهرت بعض الصور الخاصة بهاتف Nokia 9 مع كاميرا مزدوجة العدسات في الخلف مدعومة من Carl Zeiss، وقتها أشارت التقارير إلى أنّ الكاميرا الخلفية للهاتف ستخرج بدقة 22 ميجابكسل، في حين ستبلغ دقة الكاميرا الأمامية 12 ميجابكسل لالتقاط صور السلفي.
في هدوء وبعيدًا عن الصخب الإعلامي، قامت شركة هواوي الصينية بإطلاق هاتف Huawei Y5 2017 الذي يقع ضمن هواتف الفئة المنخفضة مع مواصفات تقنية متواضعة. يأتي هاتف هواوي الجديد مع شاشة مقاس 5” بوصة بدقة وضوح...
رحلة مصورة الى مصنع عدسات Carl Zeiss, عندما نرى كاميرا أو هاتف يملك عدسة تحمل اسم Carl Zeiss الماركة الألمانية فأن النتيجة ستكون بشكل تلقائي مبهرة وهي أول الشركات في العالم من حيث تصنيع العدسات عالية...
قبل فترة طويلة من توقيع شركة Huawei لإتفاقية شراكة مع الشركة الألمانية Leica الرائدة في مجال التصوير الفوتوغرافي، كانت شركة Nokia قد إستخدم عدسات Carl Zeiss في العديد من هواتفها الذكية في الماضي. أدت...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...