تطبيق هدهد لجمع وتحليل وتلخيص الأخبار وتقديمها لك ب 99 كلمة فقط

تطبيق هدهد والمتاح على نظامي تشغيل اندرويد و iOS، حيث أبرز ما يأتي به التطبيق هو إدخال الذكاء الإصطناعي فيه، حيث يقوم بجمع وتحليل وتلخيص الأخبار من مصادرها الرسمية وتقديمها لك بـ 99 كلمة فقط، ويكون ذلك على شكل بطاقات منظمة وبالتالي سيكون هناك إيجاز كبير في قراءة خبر ما ولن يضيع وقتك في قراءة المقالة أو الخبر كامل.
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...