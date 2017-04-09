اشياء لها تفسير و لكن لا تستطيع العثور على واحد لوصفها - مونتيسيتو

16 مرة استطاعت رسمات الكرافيتي تغير مظهر الشوارع بطريقة ذكية و رائعة - مونتيسيتو ما يجعل الفن رائعاً هو انه قادر على صنع اشياء رائعة من لا شيء و تحويل اشياء مهملة و قبيحة لا قيمة لها الى شيء...