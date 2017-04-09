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جميع الأخبار  أنت هنا ناس  أنت هنا اشياء لها تفسير و لكن لا تستطيع العثور على واحد لوصفها - مونتيسيتو
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اشياء لها تفسير و لكن لا تستطيع العثور على واحد لوصفها - مونتيسيتو

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