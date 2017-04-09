اشياء لها تفسير و لكن لا تستطيع العثور على واحد لوصفها - مونتيسيتو

أراجيك
تدخين المخدرات ربما ليس أفضل دليل على ذكاء المرء، ولكننا نتحدث اليوم عن الغباء الاستثنائي، الغباء الذي يعادل هبوط معدل الـ IQ الخاص بالمدخن بضع درجات، الغباء الذي يتبعه انطفاء عدد لا يستهان به...
ان كنت تعتقد ان هاتفك المحمول, حذائك من نوع اديداس او حتى قطع سيارتك مقلدة في الصين فأنت لم ترى الكثير, هؤلاء الصينيون لا يتوقفون ابداً حتى انهم قاموا بأنشاء نسخ من معالم شهيرة حول العالم كـ برج ايفل...
يسافر حول العالم ليصور زحمة الاجواء مايك كيلي هو مصور معماري مقيم في لوس انجلوس يقول انه في احد الايام سنة 2014 و هو يمر بقرب من مطار لوس انجلوس لاحظ ان الاجواء مزدحمة بالطائرات فعاد في اليوم الثاني...