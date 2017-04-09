بعد طول انتظار.. فيسبوك يعلن عن مساعده الرقمي M

المساعدات الرقمية مثل Siri و Alexa و Google Assistant و Cortana تعمل من أجل الإجابة على إستفسارات المستخدمين. هذا يعني أنه قبل أن يطلب منها شيء، فهي تبقى صامتة في الخلفية. ومع ذلك، من الممكن أن يتغير...
تم إصدار المساعد الرقمي Alexa التابع لشركة أمازون لأول مرة مع جهاز Amazon Echo، ولكن قررت شركة أمازون في الأونة الأخيرة توسيع هذا المساعد الرقمي ليشمل أجهزتها اللوحية أيضا. وبغض النظر عن ذلك، فقد تم...
قامت شركة أمازون بتقديم مساعدها الرقمي Alexa لأول مرة مع مكبرها الصوتي الذكي Amazon Echo. ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة الأمريكية بتوسيع هذا المساعد الرقمي ليشمل عدد أكبر من الأجهزة. هذا المساعد الرقمي...