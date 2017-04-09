بعد طول انتظار.. فيسبوك يعلن عن مساعده الرقمي M

المساعد الرقمي Alexa قد يبدأ قريبًا ببدء المحادثات مع المستخدمين المساعدات الرقمية مثل Siri و Alexa و Google Assistant و Cortana تعمل من أجل الإجابة على إستفسارات المستخدمين. هذا يعني أنه قبل أن يطلب منها شيء، فهي تبقى صامتة في الخلفية. ومع ذلك، من الممكن أن يتغير...