استحواذ أمازون على سوق.كوم وأشباح ياهو ومكتوب

العيش داخل قوقعة، كيف يتم التحكم بالمحتوى الرقمي الذي يصل إلينا قد تجد هذا التنبيه الصغير أثناء تنقلك في صفحات الدعم والمساعدة الخاصة بمنتجات قوقل: “You’re seeing customized help based on your account“، إنها عبارة تخبرك أن صديقك الذي يصل إلى نفسه هذه الصفحة، قد...