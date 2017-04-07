استحواذ أمازون على سوق.كوم وأشباح ياهو ومكتوب

صفقة من هذا النوع من المفترض أن تبعث نوع من التفاؤل بين أوساط الشباب العرب وأصحاب المشاريع كذلك، لكن القلق كان حاضرًا مع بعض المشاعر السلبية كذلك، فالبعض اعتبر أن استحواذ شركة أجنبية على شركة عربية ليس بالأمر الذي يجب أن نحتفل به، بينما ربط البعض الآخر بين أمازون وسوق.كوم من جهة، وياهو ومكتوب من جهة ثانية. لن نُناقش القلق من استحواذ الشركات الأجنبية على العربية، لأن مثل مثل تلك المشاعر قد تقف خلفها الكثير من العوامل الشخصية بدرجة رئيسية، مع احتمالية وجود عوامل أُخرى قائمة على التحليل أو النظرة الريادية. لكن الأهم هو ربط استحواذ أمازون على سوق.كوم باستحواذ ياهو على مكتوب.