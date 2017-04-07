بطولة إسبانيا.. فوز إيبار على لاس بالماس

برشلونة يستعيد المركز الثاني بفوز عريض على لاس بالماس قلص برشلونة، حامل اللقب، الفارق مؤقتا إلى نقطتين مع غريمه التقليدي ريال مدريد، بعد أن سحق ضيفه لاس بالماس، ثامن الترتيب، 5-صفر، في المرحلة الثامنة عشرة من الدور الإسباني لكرة القدم، السبت....