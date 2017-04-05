ثغرة في التلفزيونات الذكية تستخدم إشارات البث لإختراق أجهزتك

باحثون يجدون بأن تلفزيونات سامسونج الذكية لا تقوم بتشفير البيانات الصوتية يتوقع الكثيرون من التلفزيونات الذكية أن تكون هي الطريق إلى المستقبل نظرا إلى الطريقة التي نستهلك بها المحتوى، ولكن يبدو أن سامسونج قد تلقت عدد لا بأس به من الإنتقادات في الأونة الأخيرة بسبب...