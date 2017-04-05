ثغرة في التلفزيونات الذكية تستخدم إشارات البث لإختراق أجهزتك

التلفزيونات الذكية هي أجهزة رائعة وتقوم بوظائف تفوق بكثير تلك الوظائف التي تقوم بها أجهزة التلفاز التقليدية، ولكن للآسف التلفزيونات الذكية تعاني من ضعف الآمان مما يعني بأن الشركات لا تولي إهتماما كبيرا لهذا الجانب في تلفزيوناتها الذكية مما يعرض هذه الأخيرة لهجمات إلكترونية محتملة من قبل القراصنة. في الواقع، كشف الباحث الأمني Rafael Scheel لموقع Ars Technica عن هجوم محتمل.
بدأت شركة Sony بإستخدام نظام Android TV في تلفزيوناتها الذكية الفائقة الوضوح منذ بضعة سنوات. والشركة اليابانية قامت بإصدار سلسلة تلفزيوناتها الذكية الجديدة لهذا العام في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
تُخطط شركة Huawei كما هو الحال مع العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآخرين، استعمال شاشات AMOLED في هواتفها الراقية، نظراً للإقبال على هذه الشاشات والطلب عليها من الجماهير. على أية حال يبدو أن الصينية...