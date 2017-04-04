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أفضل ألعاب السباقات على متجر App Store

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أفضل ألعاب السباقات على متجر App Store
(من apple-wd.com)
هناك عدد كبير من مستخدمي هواتف iPhone وحواسب iPad اللوحيّة يعشقون ألعاب السباقات بكافة أشكلها وأنواعها، ويجدون فيها مُتعة تُضاهي تلك التي في ألعاب القتال أو إطلاق النيران أو حتى الألعاب الاستراتيجية. فإذا كُنت واحدًا منهم هنا قائمة لأفضل 10 ألعاب سباقات متوفرة على متجرة App Store. » تفاصيل
 
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