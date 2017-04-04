أفضل ألعاب السباقات على متجر App Store

هناك عدد كبير من مستخدمي هواتف iPhone وحواسب iPad اللوحيّة يعشقون ألعاب السباقات بكافة أشكلها وأنواعها، ويجدون فيها مُتعة تُضاهي تلك التي في ألعاب القتال أو إطلاق النيران أو حتى الألعاب الاستراتيجية. فإذا كُنت واحدًا منهم هنا قائمة لأفضل 10 ألعاب سباقات متوفرة على متجرة App Store. » تفاصيل
بعد السيطرة المديدة التي فرضتها شركة Electronic Art على سوق ألعاب السباقات خلال سلسلة Need For Speed العريقة تظهر شركة Ubisoft بنسخة مفاجئة من ألعاب سباق الشوارع تحت أسم "The Crew" لتبتعد عن توجهاتها...
في هذه الفقرة نستعرض أفضل الألعاب القادمة للأسواق لكل شهر، شهر مارس هو أحد الأشهر القوية وهو يشهد هذا العام إطلاق عدد كبير من الألعاب المنتظرة على مختلف الأجهزة بالإضافة إلى ألعاب جهاز ننتندو الجديد،...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...