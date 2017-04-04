أفضل ألعاب السباقات على متجر App Store

خصم على مجموعة من الألعاب على متجر Google Play لفترة محدودة عطلة نهاية الأسبوع بدأت، ونتيجة لذلك قدمت شركة جوجل خصما على مجموعة من الألعاب على متجر Google Play Store، بما في ذلك ألعاب السباقات، وألعاب المغامرة وما إلى ذلك من الألعاب الأخرى. التطبيقات التي...