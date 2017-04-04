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اسهل طريقة لعمل الدونات الاصلية بالصوص و الشوكولاته - كهرمانة

Mohamed Ibrahim
 
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اسهل طريقة لعمل الدونات الاصلية بالصوص و الشوكولاته - كهرمانة
(من kahramna.com)
اسهل طريقة لعمل الدونات الاصلية بالصوص و الشوكولاته فهي عبارة عن نوع من وصفات الحلويات السهلة و الحلويات السريعة و تتميز بشكلها الدائري و تكون بها ثقب بالمنتصف و يمكن تحضيرها إما عن طريق قليها بالزيت النباتي أو وضعها لتنضج بالفرن , و تتميز الدونات بطرق تزيينها المختلفة فقد تزين بصوص الشوكولاته أو بالسكر البودر كما يمكنك إضافة نكهات مختلفة للدونات كالقرفة و الكراميل . » تفاصيل
 
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