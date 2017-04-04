اسهل طريقة لعمل الدونات الاصلية بالصوص و الشوكولاته - كهرمانة

اسهل طريقة لعمل الدونات الاصلية بالصوص و الشوكولاته فهي عبارة عن نوع من وصفات الحلويات السهلة و الحلويات السريعة و تتميز بشكلها الدائري و تكون بها ثقب بالمنتصف و يمكن تحضيرها إما عن طريق قليها بالزيت النباتي أو وضعها لتنضج بالفرن , و تتميز الدونات بطرق تزيينها المختلفة فقد تزين بصوص الشوكولاته أو بالسكر البودر كما يمكنك إضافة نكهات مختلفة للدونات كالقرفة و الكراميل . » تفاصيل
الحلقة الرابعة من برنامج الكروشيه مع كهرمانة و شرح غرزة العمود بلفة و لفتين وثلاث لفات حيث تعتبر غرزة العمود من اساسيات تعليم الكروشيه للمبتدائين لانها دائما ماتكون في بداية معظم منتجات الكروشي او في...