هرم جديد في مصر ينضم إلى الاكتشافات البارزة

كيف تشحن هاتفك بأقصى سرعة ممكنة؟ هناك حيلة بسيطة تتيح تسريع عملية الشحن، واختصار ما يصل إلى 20 دقيقة من الزمن اللازم لشحن الهاتف بشكل كامل من البداية. الطريقة تتلخص في تفعيل "وضع الطيران" أو ما يسمى Flight Mode عند شحن الهاتف، وهو...