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هرم جديد في مصر ينضم إلى الاكتشافات البارزة
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هرم جديد في مصر ينضم إلى الاكتشافات البارزة
dailynews
منذ 3 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
عثرت وزارة الآثار المصرية، الاثنين، على بقايا هرم " في حالة جيدة من الحفظ"، في المنطقة الواقعة جنوب هرم سنفرو المنحني بجبانة دهشور في محافظة الجيزة. »
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emad21
منذ 1 ساعة
+0 تثبيت
الإهتمام بالآثار من المهمات والواجبات
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