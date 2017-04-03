أعلنت سامسونج منذ أيام عن أجهزتها الجديدة الجالكسي إس 8 و الجالكسي إس 8 بلس، و كالعادة الجهازين أثارا ضجة إعلامية بين المهتمين بالتقنية و المستخدمين و المقدمين على شراء أجهزة جوال جديدة، قمنا بتجربة الجهاز خلال حدث سامسونج Unpacked الإسبوع الماضي في نيويورك و نقلنا لكم تجربتنا و إنطباعاتنا الأولى. وصلتنا العديد من الأسئلة […]
The post فيديو – إجابة أهم أسئلتكم عن أجهزة الجالكسي إس 8 » تفاصيل
Samsung UNPACKED 2013 كشفت شركة سامسونج اليوم عن الجالكسي اس 4 و تابعنا سوياً حدث الكشف عن الجالكسي اس 4 والذي قمنا بتغطيته بشكل كامل ، ولكن ماذا عنك عزيزي الزائر هل فاتك المؤتمر وترغب بمشاهدته ؟ أم...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
في الماضي، كانت الطريقة الشائعة للإستماع إلى الموسيقى هي شراء الأقراص المدمجة CD، أو شراء الأغاني عن طريق منصات مثل iTunes، ولكن يبدو أن خدمات بث الموسيقى عبر شبكة الإنترنت أصبحت المعيار عندما يتعلق...