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فيديو – إجابة أهم أسئلتكم عن أجهزة الجالكسي إس 8
(من electrony.net)
أعلنت سامسونج منذ أيام عن أجهزتها الجديدة الجالكسي إس 8 و الجالكسي إس 8 بلس، و كالعادة الجهازين أثارا ضجة إعلامية بين المهتمين بالتقنية و المستخدمين و المقدمين على شراء أجهزة جوال جديدة، قمنا بتجربة الجهاز خلال حدث سامسونج Unpacked الإسبوع الماضي في نيويورك و نقلنا لكم تجربتنا و إنطباعاتنا الأولى. وصلتنا العديد من الأسئلة […] The post فيديو – إجابة أهم أسئلتكم عن أجهزة الجالكسي إس 8 » تفاصيل
 
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