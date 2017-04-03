فيديو – إجابة أهم أسئلتكم عن أجهزة الجالكسي إس 8

إستعراضنا الخاص لأجهزة الجالكسي إس 8 الجديدة مباشرة من نيويورك كل مرة سامسونج تكشف فيها عن جهاز عشاق التقنية يتجمعوا بكل شغل و حماس لمتابعة الحدث و قد يكون حدث Unpacked في نيويوك اليوم هو الأهم و الأضخم في تاريخ شركة سامسونج، خصوصاً بعد ما تضررت كثيراً من...