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إستعراض مهارات Rock Howard القتالية بلعبة The King of Fighters XIV
(من true-gaming.net)
مع حصول الجزء الرابع عشر من سلسلة العاب القتال The King of Fighters من شركة SNK على المزيد من الشخصيات الإضافية وآخرها شخصية Rock Howard تشاركنا الشركة الناشرة بعرض فيديو جديد يستعرض لنا مهارات هذه الشخصية القتالية. حتى الأن لم تعلن SNK عن أي مشاريع جديدة منذ صدور لعبة The King of Fighters XIV صيف […] » تفاصيل
 
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