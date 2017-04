إستعراض مهارات Rock Howard القتالية بلعبة The King of Fighters XIV

Whip اول الشخصيات الإضافية للعبة The King of Fighters XIV قامت SNK اليوم الإعلان عن حصول لعبة القتال The King of Fighters XIV على ثلاث شخصيات إضافية جديدة تصدر كل منها على حدة وأول شخصية هي Whip التي ظهرت لأول مرة في إصدار The King of Fighters 99. الخامس من...