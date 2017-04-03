إستعراض مهارات Rock Howard القتالية بلعبة The King of Fighters XIV

مع حصول الجزء الرابع عشر من سلسلة العاب القتال The King of Fighters من شركة SNK على المزيد من الشخصيات الإضافية وآخرها شخصية Rock Howard تشاركنا الشركة الناشرة بعرض فيديو جديد يستعرض لنا مهارات هذه الشخصية القتالية. حتى الأن لم تعلن SNK عن أي مشاريع جديدة منذ صدور لعبة The King of Fighters XIV صيف […] » تفاصيل
أسبوع جديد وإستعراض جديد لواحدة من فرق القتال بالجزء الرابع عشر من سلسلة The King Of Fighters ممن شركة SNK والقادم بصيف هذا العام على جهاز سوني المنزلي البلايستيشن4. اليوم يتم إستعراض فريق Kim والذي...
قامت SNK اليوم الإعلان عن حصول لعبة القتال The King of Fighters XIV على ثلاث شخصيات إضافية جديدة تصدر كل منها على حدة وأول شخصية هي Whip التي ظهرت لأول مرة في إصدار The King of Fighters 99. الخامس من...
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن شركة سوني تخطط لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دمج قسم الأفلام Sony Pictures Entertainment مع قسم الألعاب Sony Interactive Entertainment...
Shadow of the Eternals هو عنوان التتمه الروحية للعبة الرعب النفسيه Eternal Darkness والتي بدأت حياتها بحملة دعم لم تحقق النجاح بـKickstarter قبل يؤكد فريق التطوير بأنه مازال يعمل عليه. بعد غياب طويل...
Dear Charlotte هو عنوان لعبة الرعب الجديدة من فريق التطوير Method to Madness Studios من الهند والتي تضع بطل اللعبة بمواجهة أعداء مرعبين بواحدة من مراكز الأبحاث. اللعبة مستوحاه من العاب SOMA و Outlast...