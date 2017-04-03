إستعراض مهارات Rock Howard القتالية بلعبة The King of Fighters XIV

الإعلان عن الحلقة الأولى من لعبة الرعب Dear Charlotte قادمة من الهند Dear Charlotte هو عنوان لعبة الرعب الجديدة من فريق التطوير Method to Madness Studios من الهند والتي تضع بطل اللعبة بمواجهة أعداء مرعبين بواحدة من مراكز الأبحاث. اللعبة مستوحاه من العاب SOMA و Outlast...