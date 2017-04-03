شكاوي من اللاعبين بإنحناء جهاز الNintendo Switch بكثرة إستخدامه بقاعدة شاشة التلفزيون

EA: لدينا لعبة رئيسية لجهاز Nintendo Switch ونحن مُعجبون بالشركة! رغم أن العلاقة بين ننتندو و EA لم تكن جيدة على صعيد الجهاز المنزلي Wii U، إلا أن EA متفائلة على ما يبدو بجهاز الشركة الجديد Switch، على الأقل هذا ما نسمعه في وسائل الإعلام. كنا نعلم أن EA تعمل على...