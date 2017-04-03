شكاوي من اللاعبين بإنحناء جهاز الNintendo Switch بكثرة إستخدامه بقاعدة شاشة التلفزيون

لانكاد ننتهي من قصة مشاكل الإتصال بجهاز تحكم الجوي كون لجهاز الـNintendo Switch حتى تظهر لنا مشكلة جديدة عانى منها بعض اللاعبين ممن يفضلون إستخدام الجهاز بوضعية الجهاز المنزلي عبر قاعد ربطه بشاشة التلفزيون. فبعد ساعات كثيرة من اللعب لاحظ البعض بأن الجهاز يبدأ بالإنثناء عند طرفه الأيمن كما تبدو الصورة بالأسفل، الأمر قد يكون […] » تفاصيل
مع إطلاق الـNintendo Switch حصل العديد من اللاعبين على الجهاز الجديد وبدأ البعض في إكتشاف الجهاز وإكسسواراته وتفحصها ويبدو أن أحدهم قد وجد رسالة مخفية من ننتندو داخل وحدة تحكم الـPro Controller! عند...
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن شركة سوني تخطط لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دمج قسم الأفلام Sony Pictures Entertainment مع قسم الألعاب Sony Interactive Entertainment...
Shadow of the Eternals هو عنوان التتمه الروحية للعبة الرعب النفسيه Eternal Darkness والتي بدأت حياتها بحملة دعم لم تحقق النجاح بـKickstarter قبل يؤكد فريق التطوير بأنه مازال يعمل عليه. بعد غياب طويل...
Dear Charlotte هو عنوان لعبة الرعب الجديدة من فريق التطوير Method to Madness Studios من الهند والتي تضع بطل اللعبة بمواجهة أعداء مرعبين بواحدة من مراكز الأبحاث. اللعبة مستوحاه من العاب SOMA و Outlast...