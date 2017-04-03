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شكاوي من اللاعبين بإنحناء جهاز الNintendo Switch بكثرة إستخدامه بقاعدة شاشة التلفزيون
(من true-gaming.net)
لانكاد ننتهي من قصة مشاكل الإتصال بجهاز تحكم الجوي كون لجهاز الـNintendo Switch حتى تظهر لنا مشكلة جديدة عانى منها بعض اللاعبين ممن يفضلون إستخدام الجهاز بوضعية الجهاز المنزلي عبر قاعد ربطه بشاشة التلفزيون. فبعد ساعات كثيرة من اللعب لاحظ البعض بأن الجهاز يبدأ بالإنثناء عند طرفه الأيمن كما تبدو الصورة بالأسفل، الأمر قد يكون […] » تفاصيل
 
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