شكاوي من اللاعبين بإنحناء جهاز الNintendo Switch بكثرة إستخدامه بقاعدة شاشة التلفزيون

إستعراض مهارات Rock Howard القتالية بلعبة The King of Fighters XIV مع حصول الجزء الرابع عشر من سلسلة العاب القتال The King of Fighters من شركة SNK على المزيد من الشخصيات الإضافية وآخرها شخصية Rock Howard تشاركنا الشركة الناشرة بعرض فيديو جديد يستعرض لنا مهارات هذه...