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جهاز Nintendo Switch يحافظ على زخم المبيعات، على الأقل في اليابان
(من electrony.net)
على ما يبدو، جهاز Nintendo Switch إستطاع أن يثير أنظار اللاعبين إلى شركة Nintendo مجددًا. في الواقع، وفقا لأحدث الإحصائيات والأرقام التي أدلت بها مؤسسة Media Create المتخصصة في بحوث السوق، فقد إتضح أن جهاز Nintendo Switch بيع بشكل أسرع في بداية الإطلاق بالمقارنة مع جهاز Playstation 4 من شركة Sony. وفقا لمؤسسة Media Create، […] The post جهاز Nintendo Switch يحافظ على زخم المبيعات، على الأقل » تفاصيل
 
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