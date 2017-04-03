جهاز Nintendo Switch يحافظ على زخم المبيعات، على الأقل في اليابان

على ما يبدو، جهاز Nintendo Switch إستطاع أن يثير أنظار اللاعبين إلى شركة Nintendo مجددًا. في الواقع، وفقا لأحدث الإحصائيات والأرقام التي أدلت بها مؤسسة Media Create المتخصصة في بحوث السوق، فقد إتضح أن جهاز Nintendo Switch بيع بشكل أسرع في بداية الإطلاق بالمقارنة مع جهاز Playstation 4 من شركة Sony. وفقا لمؤسسة Media Create، […]
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تستعد شركة Nintendo لإصدار جهاز Nintendo Switch في شهر مارس المقبل، وعلى ما يبدو هذا الجهاز سيحقق مبيعات جيدة جدا، على الأقل بالمقارنة مع جهاز Nintendo Wii U. في حين يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيتحقق...
يبدو أن بداية Nintendo Switch كانت جيدة جدًا لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرا يستند على معلومات من مؤسسة SuperData المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن مبيعات جهاز Nintendo Switch كسرت حاجز 1.5 مليون وحدة...
وفقا للتقارير الحديثة، فيبدو أن مبيعات جهاز Nintendo Switch إستطاعت أن تكسر حاجز 80 آلف وحدة في المملكة المتحدة بحلول نهاية أسبوع الإطلاق. وعلى الرغم من أن مبيعات جهاز Nintendo الجديد لا تزال متخلفة...
في الأسبوع الماضي تم نشر مجموعة من الفيديوهات التي تستعرض لنا جهاز Nintendo Switch من قبل أحد الأعضاء في منتدى NeoGAF إدعى بأنه تسلم الجهاز قبل الموعد المحدد بنحو أسبوعين من متجر للتجزئة لم يتم الكشف...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
أعلنت سامسونج منذ أيام عن أجهزتها الجديدة الجالكسي إس 8 و الجالكسي إس 8 بلس، و كالعادة الجهازين أثارا ضجة إعلامية بين المهتمين بالتقنية و المستخدمين و المقدمين على شراء أجهزة جوال جديدة، قمنا بتجربة...
في الماضي، كانت الطريقة الشائعة للإستماع إلى الموسيقى هي شراء الأقراص المدمجة CD، أو شراء الأغاني عن طريق منصات مثل iTunes، ولكن يبدو أن خدمات بث الموسيقى عبر شبكة الإنترنت أصبحت المعيار عندما يتعلق...