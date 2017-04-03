جهاز Nintendo Switch يحافظ على زخم المبيعات، على الأقل في اليابان

Nintendo ترفع وتيرة إنتاج جهاز Nintendo Switch قبيل الإطلاق الرسمي تستعد شركة Nintendo لإصدار جهاز Nintendo Switch في شهر مارس المقبل، وعلى ما يبدو هذا الجهاز سيحقق مبيعات جيدة جدا، على الأقل بالمقارنة مع جهاز Nintendo Wii U. في حين يبقى أن نرى ما إذا كان ذلك سيتحقق...