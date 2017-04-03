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بالفيديو.. كلاب هائجة تهاجم البريطانيين والشرطة تتدخل
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بالفيديو.. كلاب هائجة تهاجم البريطانيين والشرطة تتدخل
dailynews
منذ 5 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
فتحت الشرطة البريطانية النار على كلاب هائجة، بعد هجومها على سكان في وسط مدينة بولتون شمال بريطانيا صباح الأحد. »
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