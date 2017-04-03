أكبر 10 أكاذيب عن الطعام الصحي

أول أبريل في زمن الأخبار الكاذبة لم يسجل يوم الأول من أبريل هذا العام الخدع التقليدية التي تشتهر بوصف "كذبة أبريل"، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يراه بعض المتخصصين في مجال الإعلام دلالة على أن التقليد السنوي فقد ميزته في...