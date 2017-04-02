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اقتصاد وتجارة
موديز: مركز السعودية المالي قوي ونصف دخلها من خارج النفط ب2020
2
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موديز: مركز السعودية المالي قوي ونصف دخلها من خارج النفط ب2020
dailynews
منذ 9 ساعة
(من
arabic.cnn.com
)
ذكر تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن تصنيف السعودية عند مستوى A1 مع نظرة مستقرة يأتي مدعوما بوضع مالي قوي، ولكنه حذر من أن قوة ذلك الوضع تتراجع »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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