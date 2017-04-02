موديز: مركز السعودية المالي قوي ونصف دخلها من خارج النفط ب2020

"موديز" تخفض التصنيف الائتماني للسعودية وتعرض "التحديات" أمام "رؤية المملكة 2030" خفضت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية، موديز، تصنيف السعودية الائتماني، السبت، من "A1" إلى "Aa3" ولكنها حافظت على نظرة مستقبلية مستقرة للدولة، وذكرت في تقريرها عددا من...