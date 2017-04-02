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شركة Mad Catz تُعلن إفلاسها
(من electrony.net)
هل سمعتم من قبل بشركة Mad Catz؟ Mad Catz هي شركة أمريكية متخصصة في طرفيات وملحقات الحواسيب الشخصية، وبالتحديد المتعلقة بألعاب الفيديو، فقد عُرف عن الشركة إنتاج العديد من لوحات المفاتيح الفخمة والمخصصة للألعاب و غيرها من الطرفيات. منذ فترة طويلة والشركة تعاني من مشاكل مالية وها قد وصلت الأمور إلى نهايتها أخيراً حيث أعلنت […] The post شركة Mad Catz تُعلن إفلاسها appeared first on إلكتروني. » تفاصيل
 
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