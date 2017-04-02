شركة Mad Catz تُعلن إفلاسها

Huawei ستواجه مشكلة في الحصول على شاشات AMOLED لهواتفها هذا العام نظرا لقلة الشحنات تُخطط شركة Huawei كما هو الحال مع العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآخرين، استعمال شاشات AMOLED في هواتفها الراقية، نظراً للإقبال على هذه الشاشات والطلب عليها من الجماهير. على أية حال يبدو أن الصينية...