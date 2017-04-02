هل سمعتم من قبل بشركة Mad Catz؟ Mad Catz هي شركة أمريكية متخصصة في طرفيات وملحقات الحواسيب الشخصية، وبالتحديد المتعلقة بألعاب الفيديو، فقد عُرف عن الشركة إنتاج العديد من لوحات المفاتيح الفخمة والمخصصة للألعاب و غيرها من الطرفيات. منذ فترة طويلة والشركة تعاني من مشاكل مالية وها قد وصلت الأمور إلى نهايتها أخيراً حيث أعلنت […]
The post شركة Mad Catz تُعلن إفلاسها appeared first on إلكتروني. » تفاصيل
قام شركة Mad Catz المختصة بتصنيع الإكسسوارات المخصصة للألعاب ومحترفيها بالإعلان عن إفلاسها في الـ30 من مارس الحالي وجميع المسؤولين والمدراء في الشركة استقالوا في نفس التاريخ ايضا. الشركة قامت بدراسة...
يبدو أن محاولة إعادة إحياء العاب الموسيقى المبنية على الطرفيات ومنها سلسلة Rock Band من شركة EA لم تكن إستثمارا ناجحا حيث أعلنت اليوم شركة Mad Catz الشهيرة بإنتاج طرفيات و إكسسوارات الألعاب ومن قامت...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
تُخطط شركة Huawei كما هو الحال مع العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآخرين، استعمال شاشات AMOLED في هواتفها الراقية، نظراً للإقبال على هذه الشاشات والطلب عليها من الجماهير. على أية حال يبدو أن الصينية...