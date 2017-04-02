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جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا الذاكرة العشوائية بتقنية DDR5 قادمة وستقدم نقلة كبيرة عن الحالية (DDR4)
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الذاكرة العشوائية بتقنية DDR5 قادمة وستقدم نقلة كبيرة عن الحالية (DDR4)

(من electrony.net)
أعلن مجلس الأجهزة الإلكترونية المُشترك JEDEC رسمياً عن العمل على تقنية DDR5 الخاصة بالذاكرة العشوائية (Ram) للحواسيب الشخصية، وقد تم التأكيد على أن هذه الذاكرة ستحمل معها ضعف سرعة الذاكرة الحالية DDR4 مع استهلاك أقل للطاقة الكهربائية. على أية حال، لا زال هناك وقتٌ طويلٌ يفصلنا عن الحصول على هذه التقنية، ولن تصل هذه الذاكرة […] The post الذاكرة العشوائية بتقنية DDR5 قادمة وستقدم نقلة كبيرة » تفاصيل
 
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