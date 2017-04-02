الذاكرة العشوائية بتقنية DDR5 قادمة وستقدم نقلة كبيرة عن الحالية (DDR4)

أعلن مجلس الأجهزة الإلكترونية المُشترك JEDEC رسمياً عن العمل على تقنية DDR5 الخاصة بالذاكرة العشوائية (Ram) للحواسيب الشخصية، وقد تم التأكيد على أن هذه الذاكرة ستحمل معها ضعف سرعة الذاكرة الحالية DDR4 مع استهلاك أقل للطاقة الكهربائية. على أية حال، لا زال هناك وقتٌ طويلٌ يفصلنا عن الحصول على هذه التقنية، ولن تصل هذه الذاكرة […]
The post الذاكرة العشوائية بتقنية DDR5 قادمة وستقدم نقلة كبيرة » تفاصيل
تم في الأونة الأخيرة رصد النسخة التي تضم 4GB من الذاكرة العشوائية من الهاتف OnePlus 3 في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مؤخرا، والآن تم رصد النسخة التي تضم 6GB من الذاكرة العشوائية في نفس الموقع....
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
تُخطط شركة Huawei كما هو الحال مع العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآخرين، استعمال شاشات AMOLED في هواتفها الراقية، نظراً للإقبال على هذه الشاشات والطلب عليها من الجماهير. على أية حال يبدو أن الصينية...