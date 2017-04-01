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16 اعتقاد غريب يتداوله سكان بعض دول العالم

مونتيسيتو دوت كوم (mountisito)
 
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16 اعتقاد غريب يتداوله سكان بعض دول العالم
(من mountisito.com)
في السابق كانت تتحدث جداتنا عن معتقدات اصبحنا نعتبرها مضحكة اليوم بسبب بساطة تفكير الاشخاص من تلك الحقبة و لكن هذا لم يصبح من الماضي حيث لا تزال بعض البلدان تؤمن ببعض المعتقدات التي تبدو غريبة بعض الشيء حتى في عصر التكنولوجيا, هذا 16 اعتقاد غريب و غير منطقي يتداوله الناس في بعض البلدان بحسب ثقافتهم. » تفاصيل
 
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