16 اعتقاد غريب يتداوله سكان بعض دول العالم

iPhone 7 و iPhone 7 Plus سيصلان للمزيد من البلدان في شهر أكتوبر الجاري هواتف iPhone 7 الجديدة التي تم الإعلان عنها في أوائل شهر سبتمبر الماضي أصبحت متاحة للشراء منذ فترة قصيرة في العديد من الأماكن حول العالم، ولكن لا تزال هناك العديد من المناطق التي لم تحصل بعد على هذا...