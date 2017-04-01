16 اعتقاد غريب يتداوله سكان بعض دول العالم

في السابق كانت تتحدث جداتنا عن معتقدات اصبحنا نعتبرها مضحكة اليوم بسبب بساطة تفكير الاشخاص من تلك الحقبة و لكن هذا لم يصبح من الماضي حيث لا تزال بعض البلدان تؤمن ببعض المعتقدات التي تبدو غريبة بعض الشيء حتى في عصر التكنولوجيا, هذا 16 اعتقاد غريب و غير منطقي يتداوله الناس في بعض البلدان بحسب ثقافتهم. » تفاصيل
هواتف iPhone 7 الجديدة التي تم الإعلان عنها في أوائل شهر سبتمبر الماضي أصبحت متاحة للشراء منذ فترة قصيرة في العديد من الأماكن حول العالم، ولكن لا تزال هناك العديد من المناطق التي لم تحصل بعد على هذا...