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أول أبريل في زمن الأخبار الكاذبة
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(dailynews)
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أول أبريل في زمن الأخبار الكاذبة
dailynews
منذ 9 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
لم يسجل يوم الأول من أبريل هذا العام الخدع التقليدية التي تشتهر بوصف "كذبة أبريل"، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يراه بعض المتخصصين في مجال الإعلام دلالة على أن التقليد السنوي فقد ميزته في خضم الكم الهائل من الأخبار الكاذبة. »
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