أول أبريل في زمن الأخبار الكاذبة

كذبة أبريل.. لا تصدق تاريخها ولا أسبابها في الأول من أبريل كل عام يتندر الناس على بعضهم، بشكل ساخر وخداع يدفع للمرح الذي قد ينقلب إلى مشكلة أحيانا ويكون المبرر أن ذلك "كذبة أبريل". ويشيع أن ذلك التقليد أوروبي أساسا ويعود إلى تغيير موعد...