AirPano City Book .. تطبيق يأخذك في جولة افتراضية حول أجمل مدن العالم

إن كنت ترغب بالتجول افتراضياً داخل مجموعة من المدن الرائعة حول العالم، فتطبيق AirPano City Book سيوفر لك تجربة سفر ممتعة وأنت جالس في بيتك. يضم التطبيق مجموعة من الصور البانورامية الدائرية للمدن الأكثر روعة في العالم، حيث سيكون بوسعك التحليق كطائر ومشاهدة أبرز معالم هذه المدن من خلال صور جوية مذهلة. » تفاصيل
يقوم فريق روسي من المصورين يطلق عليه AirPano بالسفر حول العالم لألتقاط صور لمشاريع مختلفة حيث جاء الفريق مؤخراً بمشروع لصور فوقية لمدن العالم و لا يمكن انكار النتيجة النهائية المذهلة تجعلك تعتقد انك...