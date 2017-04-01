AirPano City Book .. تطبيق يأخذك في جولة افتراضية حول أجمل مدن العالم

مدن عالمية شهيرة من داخل فقاعة! نأخذكم في جولة بين أشهر المدن في العالم وأكثرها جمالا، لكن المميز في هذه الجولة أنك ستشاهد أجمل مدن العالم من منظور مختلف تماما، حيث ستراها من داخل فقاعة...