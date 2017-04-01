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سياحة وسفر
29 موقع حول العالم مع حقيقة مخيفة و غريبة
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مونتيسيتو دوت كوم
(mountisito)
يثير اهتمامك !
29 موقع حول العالم مع حقيقة مخيفة و غريبة
mountisito
منذ 10 ساعة
(من
mountisito.com
)
ان كنت محباً للمغامرة و لا تضع الخوف من التواجد في امكان لها تاريخ سيء في الحسبان قد تكون احدى هذه المناطق وجهتك المفضلة, هذه 29 بقعة في العالم لها حقيقة مخيفة قد تثير اهتمام بالسفر اليها. »
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الموضوع:
سياحة وسفر
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