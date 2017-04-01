29 موقع حول العالم مع حقيقة مخيفة و غريبة

9 فنادق مذهلة ستتيح لك النوم مع الاسماك ان كنت محباً للبحار و المغامرة فأن هذه الفنادق هي وجهتك المفضلة ليس هذا فحسب ما تقدمه هذه الفنادق هي خدمات لا تحصل عليها في جميع بقاع العالم و هي منتجعات تقدم خدمة حصرية كهذه على عدد اصابع يدك....