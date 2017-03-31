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الفيسبوك تطلق ميزة جديدة تتيح لك جمع التبرعات لنفسك

Mohammed Albsimi (tgmedia)
 

الفيسبوك تطلق ميزة جديدة تتيح لك جمع التبرعات لنفسك
(من electrony.net)
ماذا ستفعله إذا كنت ترغب في جمع المال على شبكة الإنترنت؟ حسنا، توجد GoFundMe، وهي منصة على شبكة الإنترنت تمكنك من جمع المال لسبب شخصي مثل الرسوم الدراسية أو الفواتير الطبية. GoFundMe ستتعرض قريبا لبعض المنافسة من الفيسبوك، على اعتبار أن هذه الأخيرة قامت اليوم بإصدار ميزة جديدة على شبكتها الاجتماعية تدعى ” جمع التبرعات » تفاصيل
 
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