الفيسبوك تطلق ميزة جديدة تتيح لك جمع التبرعات لنفسك

ماذا ستفعله إذا كنت ترغب في جمع المال على شبكة الإنترنت؟ حسنا، توجد GoFundMe، وهي منصة على شبكة الإنترنت تمكنك من جمع المال لسبب شخصي مثل الرسوم الدراسية أو الفواتير الطبية. GoFundMe ستتعرض قريبا لبعض المنافسة من الفيسبوك، على اعتبار أن هذه الأخيرة قامت اليوم بإصدار ميزة جديدة على شبكتها الاجتماعية تدعى ” جمع التبرعات » تفاصيل
أعلنت شركة الفيسبوك اليوم أنها قامت بإصدار ميزة جديدة للتطبيق Facebook Messenger وهي الميزة التي سوف تسمح للمستخدمين بالإتصال مع مجموعاتهم من من خلال المحادثات الجماعية عبر بروتوكولات الإنترنت VoIP....
الفيسبوك تريد أن تتيح كل شيء للجميع. وهي تريد أن تتيح لك جميع الميزات التي كنت تريدها في أي وقت مضى على شبكتها الإجتماعية، وهي لا تكترث للقفز إلى السوق التنافسية. الفيسبوك أرادت أن تكون أكثر تنافسية...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
تُخطط شركة Huawei كما هو الحال مع العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآخرين، استعمال شاشات AMOLED في هواتفها الراقية، نظراً للإقبال على هذه الشاشات والطلب عليها من الجماهير. على أية حال يبدو أن الصينية...