الفيسبوك تطلق ميزة جديدة تتيح لك جمع التبرعات لنفسك

الفيسبوك تخطط لإضافة ميزة القراءة في وقت لاحق إلى شبكتها الإجتماعية الفيسبوك تريد أن تتيح كل شيء للجميع. وهي تريد أن تتيح لك جميع الميزات التي كنت تريدها في أي وقت مضى على شبكتها الإجتماعية، وهي لا تكترث للقفز إلى السوق التنافسية. الفيسبوك أرادت أن تكون أكثر تنافسية...