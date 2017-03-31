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تقرير: شاشة iPhone 8 ستأتي بانحناء بسيط بسعره قد يتجاوز 1000 دولار

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تقرير: شاشة iPhone 8 ستأتي بانحناء بسيط بسعره قد يتجاوز 1000 دولار
(من apple-wd.com)
نشرت شركة JP Morgan تقريرًا جديدًا للمُستثمرين تناولت فيه تفاصيل جديدة تتعلّق بهواتف iPhone القادمة في 2017 والتي قد تحمل اسم iPhone 8 أو iPhone Edition بحسب تقارير أُخرى. وبحسب التقرير الجديد فإن شاشات iPhone 8 ستكون OLED بشكل شبه مؤكّد، لكنها ستأتي بأطراف بسيطة الانحناء لا يُمكن مقارنتها بهواتف سامسونج الأخيرة Galaxy S8 التي تأتي بانحناءات كبيرة تجعلها تبدو مُمتدة دون نهاية. » تفاصيل
 
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