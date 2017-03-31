تقرير: شاشة iPhone 8 ستأتي بانحناء بسيط بسعره قد يتجاوز 1000 دولار

نشرت شركة JP Morgan تقريرًا جديدًا للمُستثمرين تناولت فيه تفاصيل جديدة تتعلّق بهواتف iPhone القادمة في 2017 والتي قد تحمل اسم iPhone 8 أو iPhone Edition بحسب تقارير أُخرى.
وبحسب التقرير الجديد فإن شاشات iPhone 8 ستكون OLED بشكل شبه مؤكّد، لكنها ستأتي بأطراف بسيطة الانحناء لا يُمكن مقارنتها بهواتف سامسونج الأخيرة Galaxy S8 التي تأتي بانحناءات كبيرة تجعلها تبدو مُمتدة دون نهاية. » تفاصيل
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...