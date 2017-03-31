تقرير: شاشة iPhone 8 ستأتي بانحناء بسيط بسعره قد يتجاوز 1000 دولار

هواتف iPhone الجديدة القادمة من آبل قد تحمل إسم iPhone 7 بعد كل شيء سمعنا في الأونة الأخيرة العديد من الشائعات والتسريبات التي لمحت إلى أن الجيل المقبل من iPhone سيحمل إسم iPhone 6SE بدلا من iPhone 7 و iPhone 7 Plus. والآن، يبدو أن تلك الشائعات غير صحيحة لأن هواتف...