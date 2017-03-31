أدوبي تقوم بتطوير تقنية تعمل على نسخ الفلاتر والتأثيرات من صورةٍ إلى أخرى

طوَّر الباحثون في أدوبي وجامعة كورنيل نظامًا يمكنه نسخ الفلاتر والأنماط من صورةٍ إلى أخرى. ويتم إجراء التعديلات على أساس المقارنة بين الصورتين، بحيث يعمل النظام على تحرير الصورة الأولى ونسخ الفلاتر المُستخدمة فيها تلقائيًا للصورة الثانية. الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل حتى إعدادات مثل التشبع أو التباين، هي الأخرى يتم نسخها. ويتم إدراج أي تفاصيل أخرى. » تفاصيل
قامت انستغرام بتحديث تطبيقها لمشاركة الصور و جاءت بمجموعة جديدة من الأدوات للتعديل على الصور كالإضاءة و الإنعكاس و التشبع وغيرها الكثير من الخيارات التي عادة ما تجدها ضمن تطبيقات تحرير وتعديل و اضافة...
تطبيقات محررات الصور وإضافة التعديلات عليها كثيرة، لكن تظل الفكرة واحدة مهما إختلف الزمن، لكن الذي يتغيّر نوعية الفلاتر وقوة الأدوات وسهولة التعامل مع محتوى الصورة وما إلى ذلك من عوامل أخرى، لذلك يظل...
البوابة العربية للأخبار التقنية
تتوفر العديد من التطبيقات التي تسمح لمستخدمي الهواتف الذكية بإضافة الفلاتر والتأثيرات الجاهزة على الصور، كما أن ميزة إضافة الفلاتر...
تطبيق Filtron لإنشاء فلاتر للصور...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...