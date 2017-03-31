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أدوبي تقوم بتطوير تقنية تعمل على نسخ الفلاتر والتأثيرات من صورةٍ إلى أخرى

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أدوبي تقوم بتطوير تقنية تعمل على نسخ الفلاتر والتأثيرات من صورةٍ إلى أخرى
(من tech-wd.com)
طوَّر الباحثون في أدوبي وجامعة كورنيل نظامًا يمكنه نسخ الفلاتر والأنماط من صورةٍ إلى أخرى. ويتم إجراء التعديلات على أساس المقارنة بين الصورتين، بحيث يعمل النظام على تحرير الصورة الأولى ونسخ الفلاتر المُستخدمة فيها تلقائيًا للصورة الثانية. الأمر لا يقف عند هذا الحد، بل حتى إعدادات مثل التشبع أو التباين، هي الأخرى يتم نسخها. ويتم إدراج أي تفاصيل أخرى. » تفاصيل
 
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