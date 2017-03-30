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كيف تحدد أهدافك و تحققها

sami smadi (samismadi)
 

كيف تحدد أهدافك و تحققها
(من 8hwa.com)
هل تضع أهداف؟ هل تعيد وضع أهدافك سنة بعد سنة دون تحقيق أي تقدم ؟ هل بدأت في نسيان أهداف الجديدة ؟ وفقاً لدراسة أجريت في جامعة سكرانتون عام 2014 أن هناك 8 % فقط من الناس من يحققون بالفعل أهدافهم كل عام. » تفاصيل
 
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