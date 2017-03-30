كيف تحدد أهدافك و تحققها

هل تضع أهداف؟ هل تعيد وضع أهدافك سنة بعد سنة دون تحقيق أي تقدم ؟ هل بدأت في نسيان أهداف الجديدة ؟ وفقاً لدراسة أجريت في جامعة سكرانتون عام 2014 أن هناك 8 % فقط من الناس من يحققون بالفعل أهدافهم كل عام. » تفاصيل
سبع خطوات لتحقيق أهدافك| مايند ويتس | يقول " بريان تريسي " في الفصل الأول من كتابه " تناول هذا الضفدع " أن 3 % فقط من البالغين لديهم أهداف واضحة مكتوبة ، و هؤلاء الأشخاص ينجزون المهام أسرع و أفضل من...
توجد العديد من المسابقات المشوقة علي الأنترنت لكشف المزيد عن شخصيتك . بمجرد إلقاء نظرة علي الأبواب المتواجدة لديك في الصورة والتعرف علي أي باب ستختار وماذا يكشف عن شخصيتك ؟ إسمح لنا التعرف معك علي …...
تظهر الأبحاث أن المنازل تعاني من الطاقة السلبية بالرغم من أن المنزل بالنسبة لك هو مكان الإسترخاء والحصول علي الراحة يمكنك تحقيق ذلك من خلال ترك كوب زجاجي من الملح والخل في المنزل ولاحظ نتائج لا تصد…...
تقلب المزاج هو تأرجح المزاج بين عاطفة وأخري في مدة زمنية قصيرة جداً تصل إلي دقيقة . يعتقد الرجال أن النساء فقط هم من يعانوا من تقلب المزاج ولكن اي شخص عرضة للإصابة بتقلبات المزاج ومن الأفضل أن تتعر…...
بالتأكيد معرفة المشاعر والعواطف الداخلية للشخص الذي يتحدث أمامك يحمل أهمية لديك . لأنها تمكنك من قراءة الشخص جيداً وفهم أفكاره ومعتقداته . العيون تخبرك عن العواطف الداخلية إذا تمكنت من قرائتها بشكل…...
تأخذ أحيانا وقتا كثيرا لكي تنسى فيلما أو صورا أوفيديوهات مخيفة شاهدتها قبل النوم أو خلال النهار. هناك صور مرعبة منتشرة على الإنترنت أحدثت بلبلة في العالم لعدم التمكّن من شرحها . اخترنا لك صور حقيقية...