جهاز تجريبي يساعد مشلولا بتحريك يده

جهاز ال 3DS أفضل جهاز العاب مبيعات في شهر يوليو بحسب تصريحات Nintendo بينما مبيعات جهاز Nintendo الجديد جهاز الـ Wii U لا تسر يأي حال من الأحوال فقد تمكنت الشركة من بيع 160000 جهاز فقط خلال الربع الماضي فالبعض يتوقعون أن يكون جهاز PS3 أو XBox 360 أفضل جهاز مبيعاً في...