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جهاز تجريبي يساعد مشلولا بتحريك يده
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(dailynews)
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جهاز تجريبي يساعد مشلولا بتحريك يده
dailynews
منذ 2 ساعة
(من
arabic.cnn.com
)
استعاد رجل مصاب بشلل رباعي القدرة على استخدام يده بمساعدة جهاز تجريبي يعمل من خلال فك الإشارات الكهربائية للدماغ وتحويلها إلى جهاز استقبال في ذراعه. »
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الموضوع:
علوم عامة
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Rayyan Muhammad
منذ 1 ساعة
+0 تثبيت
اختراع راااائع
[
الرد على Rayyan Muhammad
]
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