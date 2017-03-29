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كل ما تود معرفته عن جالكسي إس 8 و إس 8 بلس والمزيد

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كل ما تود معرفته عن جالكسي إس 8 و إس 8 بلس والمزيد
(من tech-wd.com)
جالكسي إس 8 لا مفاجآت في مؤتمر سامسونج عن الهاتف الذي تسرب كل شيء عنه من مواصفات وصور رسمية وحتى مقاطع فيديو تظهره أثناء الاستخدام. نذكر هنا بالمواصفات الفنية: الشاشة : سوبر أموليد بحجم 5.8 بدقة +QHD أي 2960*1440 بكسل بكثافة 570 بكسل في البوصة المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 835 وهناك ايضاً معالج Exynos 8895 من سامسونج . الذاكرة العشوائية : 4GB . ذاكرة التخزين : 64GB » تفاصيل
 
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