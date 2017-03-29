كل ما تود معرفته عن جالكسي إس 8 و إس 8 بلس والمزيد

جالكسي إس 8 لا مفاجآت في مؤتمر سامسونج عن الهاتف الذي تسرب كل شيء عنه من مواصفات وصور رسمية وحتى مقاطع فيديو تظهره أثناء الاستخدام. نذكر هنا بالمواصفات الفنية: الشاشة : سوبر أموليد بحجم 5.8 بدقة +QHD أي 2960*1440 بكسل بكثافة 570 بكسل في البوصة المعالج : ثماني النواة من كوالكوم فئة سناب دراغون 835 وهناك ايضاً معالج Exynos 8895 من سامسونج . الذاكرة العشوائية : 4GB . ذاكرة التخزين : 64GB » تفاصيل
ضمن حدثها المقام هذه اللحظات في نيويورك كشفت سامسونج رسمياً عن هواتفها الجديدة جالكسي إس 8 و جالكسي إس 8 بلس حاملة تغييرات كبيرة عن جميع هواتف جالكسي السابقة خصوصاً من ناحية التصميم والمزايا المبتكرة...
أعلنت سامسونج رسمياً عن هاتف C7 Pro بعد شهر من الشائعات وتسريب المواصفات حوله. الهاتف يأتي بمواصفات جيدة تضعه ضمن الفئة العالية نسبياً. المواصفات الفنية: الشاشة: 5.7 بوصة بالدقة الكاملة 1080p من نوع...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...