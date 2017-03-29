كل ما تود معرفته عن جالكسي إس 8 و إس 8 بلس والمزيد

سامسونج تختبر معالج سناب دراغون 820 على جالكسي اس 7 مع أن سامسونج لم تكشف بعد عن نوت 5 و اس 6 ايدج بلس حيث من المتوقع الإعلان عنهما بعد يومين، إلا أنها منذ الآن تعمل بجد على اختبار الجيل الجديد من سلسلة S وهو جالكسي اس 7 الذي يبدو أنه قد يستخدم أحدث...