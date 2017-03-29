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سامسونج تزيح الستار رسميا عن الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8

Mohammed Albsimi (tgmedia)
 

سامسونج تزيح الستار رسميا عن الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8
(من electrony.net)
بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 في حدث Samsung Unpacked 2017 الذي عقدته للتو بالتزامن في العاصمة الإقتصادية الأمريكية نيويوك وفي العاصمة البريطانية لندن. وكما كان متوقعا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج بالإعلان عن نسختين من الهاتف » تفاصيل
 
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