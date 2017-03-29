سامسونج تزيح الستار رسميا عن الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8

بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 في حدث Samsung Unpacked 2017 الذي عقدته للتو بالتزامن في العاصمة الإقتصادية الأمريكية نيويوك وفي العاصمة البريطانية لندن. وكما كان متوقعا بالفعل، فقد قامت شركة سامسونج بالإعلان عن نسختين من الهاتف » تفاصيل
بعد مسلسل طويل من التسريبات والشائعات، قامت شركة سامسونج أخيرا اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Galaxy C7 Pro، وقد قامت الشركة الكورية الجنوبية بإدراج هاتفها الذكي الجديد في موقعها الرسمي على شبكة...
بعدما كان محورًا للعديد من التقارير والأخبار في الفترة الماضية، قامت شركة سامسونج أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Galaxy Xcover 4 والذي يأتي ليحل محل الهاتف Galaxy Xcover 3 الحالي. وبالنظر...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
تُخطط شركة Huawei كما هو الحال مع العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآخرين، استعمال شاشات AMOLED في هواتفها الراقية، نظراً للإقبال على هذه الشاشات والطلب عليها من الجماهير. على أية حال يبدو أن الصينية...