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اقتصاد وتجارة
إنفوغرافيك.. شركات عربية بيعت بصفقات مليونية
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الأخبار اليومية
(dailynews)
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إنفوغرافيك.. شركات عربية بيعت بصفقات مليونية
dailynews
منذ 5 ساعة
(من
skynewsarabia.com
)
أعلنت "أمازون"، الشركة العالمية العملاقة للتجارة الإلكترونية توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على موقع "سوق دوت كوم" الخاص بالتجارة الإلكترونية في العالم العربي. »
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الموضوع:
اقتصاد وتجارة
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