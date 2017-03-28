ميزة مشاركة الموقع الحالي وصلت أخيرًا لتطبيق Facebook Messenger

قامت شركة الفيسبوك اليوم بالاعلان على طريقة جديدة تمكن المستخدمين مشاركة موقعهم الحالي في تطبيق Facebook Messenger. هذه الميزة الجديدة تحمل إسم Live Location يتم حاليا إصدارها على الصعيد العالمي لمستخدمي تطبيق Facebook Messenger على منصتي الأندرويد و iOS. وبفضل هذه الخاصية الجديدة يمكن للمستخدمين إختيار مشاركة موقعهم الحالي مع الأصدقاء وأفراد العائلة. » تفاصيل
شركة WhatsApp التابعة لشركة الفيسبوك تختبر حاليا مجموعة من الميزات الجديدة في تطبيقها الرسمي للمحادثات. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرا، فيبدو أن شركة WhatsApp تختبر حاليا أيضا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين...
أعلنت شركة الفيسبوك اليوم أنها قامت بإصدار ميزة جديدة للتطبيق Facebook Messenger وهي الميزة التي سوف تسمح للمستخدمين بالإتصال مع مجموعاتهم من من خلال المحادثات الجماعية عبر بروتوكولات الإنترنت VoIP....
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
تُخطط شركة Huawei كما هو الحال مع العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآخرين، استعمال شاشات AMOLED في هواتفها الراقية، نظراً للإقبال على هذه الشاشات والطلب عليها من الجماهير. على أية حال يبدو أن الصينية...