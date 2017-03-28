الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها

.
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا فيس بوك  أنت هنا ميزة مشاركة الموقع الحالي وصلت أخيرًا لتطبيق Facebook Messenger
2
تثبيت
ميزة مشاركة الموقع الحالي وصلت أخيرًا لتطبيق Facebook Messenger

Mohammed Albsimi (tgmedia)
 

ميزة مشاركة الموقع الحالي وصلت أخيرًا لتطبيق Facebook Messenger
(من electrony.net)
قامت شركة الفيسبوك اليوم بالاعلان على طريقة جديدة تمكن المستخدمين مشاركة موقعهم الحالي في تطبيق Facebook Messenger. هذه الميزة الجديدة تحمل إسم Live Location يتم حاليا إصدارها على الصعيد العالمي لمستخدمي تطبيق Facebook Messenger على منصتي الأندرويد و iOS. وبفضل هذه الخاصية الجديدة يمكن للمستخدمين إختيار مشاركة موقعهم الحالي مع الأصدقاء وأفراد العائلة. » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: فيس بوك

ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

افضل 10 اختراعات تسهل حياتك اليوميه

خدعة عصير البرتقال!

14 معلومة و اختصار لاتعرفها عن الآيفون

أقوى 33 ثانية في تاريخ كرة السلة!

أغرب القوانين الفرنسية!

ثبّتقد يهمك أيضاً:

خاصية مشاركة الموقع الحالي قد تصل قريبا لتطبيق WhatsApp

 شركة WhatsApp التابعة لشركة الفيسبوك تختبر حاليا مجموعة من الميزات الجديدة في تطبيقها الرسمي للمحادثات. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرا، فيبدو أن شركة WhatsApp تختبر حاليا أيضا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

الفيسبوك تعلن عن تطبيق Messenger Lite لمنصة الأندرويد

 قامت شركة الفيسبوك اليوم بإصدار نسخة جديدة من تطبيق Facebook Messenger على منصة الأندرويد، وهي تحمل إسم Facebook Messenger Lite. وكما يوحي إسمه، فقد تم تصميم هذا التطبيق الجديد للعمل على أجهزة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

التحديث الأخير لتطبيق Facebook Messenger يضيف دعم تنبيهات Android Wear

 قامت شركة الفيسبوك هذا الأسبوع بإصدار تحديث جديد لتطبيق المراسلة الفورية Facebook Messenger والذي يجلب معه عددا من الإضافات الجديدة والتحسينات. وبالإضافة إلى ذلك، فقد جلب هذا التحديث إلى تطبيق...
الموضوع: فيس بوك

تحديث جديد لتطبيق Facebook Messenger يجلب معه تصميم جديد كليا

 قامت شركة الفيسبوك اليوم بإصدار نسخة جديدة من تطبيق Facebook Messenger على منصة الأندرويد مع العلم بأنها متاحة بالفعل للتحميل على متجر Google Play Store. وهذه النسخة الجديدة من تطبيق Facebook...
الموضوع: فيس بوك

تطبيق Facebook Messenger يحصل على ميزة المكالمات الجماعية

 أعلنت شركة الفيسبوك اليوم أنها قامت بإصدار ميزة جديدة للتطبيق Facebook Messenger وهي الميزة التي سوف تسمح للمستخدمين بالإتصال مع مجموعاتهم من من خلال المحادثات الجماعية عبر بروتوكولات الإنترنت VoIP....
الموضوع: فيس بوك


ثبّتمن electrony.net

WhatsApp Status هي أحدث محاولة من الفيسبوك لمحاكاة ميزة Snapchat Stories

 الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تم تحميل تطبيق Pokémon GO أكثر من 50 مليون مرة على متجر Google Play

 أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

الفيسبوك بدأت بإختبار ميزة جديدة قامت بإستعارتها من تطبيق Snapchat

 منذ أن فشلت في الإستحواذ على تطبيق Snapchat، رأينا شبكة الفيسبوك تحاول محاكاة بعض الميزات المميزة لهذا التطبيق في محاولة للحفاظ على مستخدميها من الشرود بعيدا عن خدماتها. ومؤخرا، قامت شبكة إنستاجرام...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

Huawei ستواجه مشكلة في الحصول على شاشات AMOLED لهواتفها هذا العام نظرا لقلة الشحنات

 تُخطط شركة Huawei كما هو الحال مع العديد من مصنعي الهواتف الذكية الآخرين، استعمال شاشات AMOLED في هواتفها الراقية، نظراً للإقبال على هذه الشاشات والطلب عليها من الجماهير. على أية حال يبدو أن الصينية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

متجر Google Play قد يتيح لك قريبا تأجيل عمليات التحميل عندما تستخدم البيانات المحمولة

 تقوم شركة جوجل حاليا بإختبار ميزة جديدة لمتجر Google Play Store والتي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بتأجيل عمليات التحميل إلى حين توفر إتصال WiFi، مما يتيح لك حفظ بعض البيانات المحمولة الخاصة بك....
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: fouad
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة