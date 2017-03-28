ميزة مشاركة الموقع الحالي وصلت أخيرًا لتطبيق Facebook Messenger

WhatsApp Status هي أحدث محاولة من الفيسبوك لمحاكاة ميزة Snapchat Stories الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...