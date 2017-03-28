هل تحبّ السّفر؟ تعلّم كيف تجعله تجربة لا تُنسى

السّفر فرصة ذهبيّة لعيش أروع وأفضل أيّام حياتك، السّفر ليس رحلة في المكان فقط إنّما هو رحلة في الزّمان أيضًا، السّفر قراءة حيّة للتّاريخ والحضارة الإنسانية ولثقافات الأمم. لذلك لن نتحدّث في هذا المقال عن الأوراق الإداريّة اللازمة للسّفر ولا عن كيفيّة المحافظة على سلامتك الصّحية والأمنية، إنّما عن أسرار السّفر الاستثنائي. » تفاصيل
إنه من الصعب جداً أن نحدد بدقة ونحكم على نسبة ذكاؤنا الخاصة؛ فأياً كان مستوى ذكاؤك ففي الغالب ستصور لك أفكارك إنك ذكيًا وإن لم تكن كذلك على الإطلاق! وسواء ذكي أم لا فهي عاداتك وحدها ما يحدد ذلك وأنت...