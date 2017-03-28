عاجل: أمازون تعلن بشكل رسمي عن استحواذها على سوق.كوم

بعد الكثير من الإشاعات طوال السنوات الماضية وبعد الكثير من الأحداث الدرامية في المفاوضات بين أمازون وسوق.كوم ومن ثم دخول شركة إعمار في خط المفاوضات، تنتهي القصة بإعلان أمازون عن استحواذها بشكل رسمي على موقع سوق.كوم » تفاصيل
كشف تقرير جديد من بلومبرج عن قرار شركة أمازون بالتخلي عن فكرة الاستحواذ على موقع سوق.كوم، وذلك بعد أن دارت بينهما العديد من المفاوضات، التي انتهت بعدم الاتفاق على سعر الصفقة. يبحث موقع سوق.كوم حاليًا...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...