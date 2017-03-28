الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا عاجل: أمازون تعلن بشكل رسمي عن استحواذها على سوق.كوم
2
تثبيت
عاجل: أمازون تعلن بشكل رسمي عن استحواذها على سوق.كوم

الأخبار اليومية (dailynews)
 
Facebook   Twitter  

ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها.

عاجل: أمازون تعلن بشكل رسمي عن استحواذها على سوق.كوم
(من tech-wd.com)
بعد الكثير من الإشاعات طوال السنوات الماضية وبعد الكثير من الأحداث الدرامية في المفاوضات بين أمازون وسوق.كوم ومن ثم دخول شركة إعمار في خط المفاوضات، تنتهي القصة بإعلان أمازون عن استحواذها بشكل رسمي على موقع سوق.كوم » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

شاهد كيف يحمي سمك الPuffer نفسه

ماذا لو كان العالم عبارة عن 100 شخص فقط

مرحبا .. انا أعزب؟ شاهد ردود الأفعال

عندما يقرر مهندس الميكانيك ان يتعلم الموسيقى!

ثمانية طرق لتبدو مشغولا في العمل

ثبّتقد يهمك أيضاً:

أمازون تقول أنها لا تخطط للكشف عن هاتف ذكي هذا العام

 بالعودة إلى يوم الجمعة الماضي، ظهرت بعض الإشاعات المثيرة للإهتمام والتي يمكن أن تغير الأمور بشكل جدري بالنسبة لسوق الهواتف الذكية المنخفضة التكلفة. وقد ركزت هذه الإشاعات على الهاتف الذكي القادم من...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

عاجل: أمازون تعلن رسميا الاستحواذ على أمازون الشرق الأوسط–سوق.كوم

 البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت شركة أمازون اليوم الثلاثاء رسميًا أنها توصلت إلى اتفاق لشراء أضخم شركة للتجارة بالتجزئة في الشرق الأوسط، سوق.كوم، وذلك... عاجل: أمازون تعلن رسميا الاستحواذ...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

أمازون تتخلى عن فكرة الاستحواذ على سوق.كوم

 كشف تقرير جديد من بلومبرج عن قرار شركة أمازون بالتخلي عن فكرة الاستحواذ على موقع سوق.كوم، وذلك بعد أن دارت بينهما العديد من المفاوضات، التي انتهت بعدم الاتفاق على سعر الصفقة. يبحث موقع سوق.كوم حاليًا...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

صورة رسمية مسربة للهاتف الذكي القادم من شركة أمازون

 بعدما دخلت إلى سوق الأجهزة اللوحية مع سلسلة لوحيات Kindle Fire، فها هي شركة أمازون على إستعداد لدخول سوق الهواتف الذكية أيضا. ينبغي أن تعلن شركة أمازون عن هاتفها الذكي الأول بشكل رسمي في شهر يونيو...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تحديد موعد توفير ال Galaxy Nexus المفتوح في أمازون!

   بالتأكيد الكثير من منتظري الجهاز حول العالم بشكل عام و الخليج بشكل خاص مستعدين بشكل تام لطلب الجهاز “المفتوح” حال توفره في أي متجر من المتاجر الإلكترونية. أمازون بريطانيا أعلن بشكل...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن tech-wd.com

تعرّف على الرجل خلف نظّارات سناب شات الجديدة Spectacles

 شيئًا فشيئًا تتجه شركة سناب شات أو Snap Inc حسب مُسماها الجديد نحو تحقيق رؤيتها الغريبة وتحديدًا بعد الإعلان الرسمي عن نظّاراتها الجديدة Spectacles قبل أيام قليلة. وعلى الرغم من كونها شبكة اجتماعية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تحديث سناب شات يحسّن من جودة عرض القصص على أندرويد و iOS

 قبل أيام لو تتذكرون أعلنت شركة سناب أنها ستعمل على حل مشاكل تطبيق سناب شات على أندرويد والتي من أهمها معالجة جودة تصوير الفيديو التي يشتكي منها الجميع . لم تتأخر الشركة كثيراً لتفي بوعدها حيث بدأت...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سامسونج تستحوذ على شركة متخصصة بتقنية شاشات Quantum Dot

 أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سناب شات تطلق الإعلانات في المنطقة والبداية مع الاتصالات السعودية

 أفادت مصادر موثوقة لعالم التقنية أن شركة الاتصالات السعودية STC ستكون أول الشركاء الاعلانيين لشركة سناب شات في المنطقة حيث سيتم تدشين هذه الشراكة غداً بحملة ” لبيه يابلادي ” وذلك مناسبة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سناب شات تغيّر اسمها إلى سنابوتكشف عن أول نظَّارة ذكية لها

 وفقًا لمقطع فيديو تم تسريبه مع بعض السجلات، فإن مالك شركة سناب شات يخطط لتغيير اسم الشركة إلى “سناب Snap Inc” فقط، إلى أن أعلنت عن ذلك رسميًا عبر صحيفة وول ستريت جورنال، كما كشفت أيضًا عن...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم:
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة