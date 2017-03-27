عادات الأغبياء العشر، انتبه.. فربما تمتلك إحداها!

إنه من الصعب جداً أن نحدد بدقة ونحكم على نسبة ذكاؤنا الخاصة؛ فأياً كان مستوى ذكاؤك ففي الغالب ستصور لك أفكارك إنك ذكيًا وإن لم تكن كذلك على الإطلاق! وسواء ذكي أم لا فهي عاداتك وحدها ما يحدد ذلك وأنت وحدك المسئول عن عاداتك… والآن إليك أهم عادات الأغبياء والتي تمثل فوارق أساسية بين أسلوب حياة كل من الفئتين » تفاصيل
قد لا تصدق هذا الأمر و لكن هناك فعلا عادات يمكن أن تؤثر على حياتك بشكل سلبي وقد تكون عائقا أمام تقدمك ونجاحك في الحياة. هذه العادات السيئة تقتل ذكائك وتمنعك من تحقيق أهدافك، فهي عادات تعرقل نجاحك وقد...