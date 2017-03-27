عادات الأغبياء العشر، انتبه.. فربما تمتلك إحداها!

عن المجموعة الشمسية الجديدة: 10 علامات مثيرة جعلتها مجموعة مميزة عن سابقاتها أراجيك في خضم هذا الوجود، وفي ظل هذا الاتساع، ليس لنا إلا بعضنا البعض. نتمتع بصحبة الأخيار حيناً، ونحاول فهم الكون من حولنا حيناً آخر! كما قالها عالم الفيزياء الشهير ريتشارد فاينمان: "نحن كون من...