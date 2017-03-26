عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
أخبار التكنولوجيا
دراسة: الهواتف الذكية تتصدر وسائل الاستهلاك الرقمي في الإمارات
2
تثبيت
ثبت
البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
دراسة: الهواتف الذكية تتصدر وسائل الاستهلاك الرقمي في الإمارات
aitnews
منذ 6 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية كشفت شركة باي بال اليوم عن نتائج دراستها الاستطلاعية الخاصة باقتصاد السلع الرقمية، التي تناولت توجهات وعادات وأنماط سلوك مستهلكي... دراسة: الهواتف الذكية تتصدر وسائل الاستهلاك الرقمي في الإمارات »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
تعليقات (0)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
افضل 10 اختراعات تسهل حياتك اليوميه
أغرب الصور التي شوهدت في خرائط غوغل
خدعة عصير البرتقال!
مرحبا .. انا أعزب؟ شاهد ردود الأفعال
مقطع فيديو 4K من طائرة بدون طيار لمقر آبل الجديد Apple Park
قد يهمك أيضاً:
1
دراسة: الإمارات الأولى عالميا في انتشار الهواتف الذكية
أشارت دراسة جديدة لشركة آب ميكر عن تطبيقات الجوال في الإمارات العربية المتحدة إلى أن الإمارات أصبحت تحتل المرتبة الأولى كأعلى نسبة لمستخدمي الهواتف الذكية في العالم، حيث بلغت نسبة استخدام الهواتف...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
4
دراسة: مستخدمو آيفون الأذكى بين بقية ملاك الهواتف الذكية
كشفت دراسة حديثة أن مستخدمي هواتف “آيفون” الذكية يتمتعون بقدر أكبر من الذكاء مقارنة ببقية مستخدمي الهواتف الذكية التابعة للعلامات...المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
دراسة من لينكدإن تكشف أولويات الباحثين عن عمل في الإمارات
البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت شركة لينكدإن اليوم الأربعاء عن نتائج دراستها السنوية بعنوان “اتجاهات المواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2016” التي... دراسة من لينكدإن تكشف...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
5
دراسة تكشف عن أخطر 10 عادات لمستخدمي الهواتف الذكية
كشفت دراسة حديثة لإحدى شركات التأمين عن أخطر عشر عادات لمستخدمي الهواتف الذكية، وهي العادات التي أكدت الشركة أنها تتسبب...المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
دراسة: أندرويد سيطر على 79% من سوق الهواتف الذكية في 2013
كشفت دراسة لسوق الهواتف الذكية عن استحواذ نظام “أندرويد” على النسبة الأكبر من السوق خلال عام 2013 المنقضي، حيث كانت...المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
من aitnews.com
1
سناب شات تسهل تصميم الفلاتر الجغرافية عبر قوالب قابلة للتخصيص
البوابة العربية للأخبار التقنية تسعى خدمة الرسائل المصورة “سناب شات” SnapChat إلى تسهيل قيام أي مستخدم بإنشاء “الفلاتر الجغرافية” Geofilters من خلال إطلاقها لمجموعة... سناب...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية
البوابة العربية للأخبار التقنية تشير المعلومات إلى توقف شركة آبل عن تصنيع شاشات العرض الخارجية الخاصة بها، وذلك وفقاً للتعليقات التي أدلت بها الشركة... آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
3
إنستاجرام تعلن عن دعم ميزة التحقق بخطوتين وإخفاء الصور الحساسة
البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الخميس عن دعم ميزة التحقق بخطوتين، إضافة إلى ميزة جديدة تُظهر الصور “الحساسة”... إنستاجرام تعلن عن دعم...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام مميزة خاصة بك
البوابة العربية للأخبار التقنية يعتمد الكثير من المستخدمين على طرق وأفكار متنوعة للحصول على اقتراحات لمشاهدة أفلام معينة، مثل الاعتماد على القوائم المتوفرة داخل... موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو الغنائية من يوتيوب
البوابة العربية للأخبار التقنية لغاية الآن يُعد محتوى الفيديو الغنائي على موقع يوتيوب هو الأكثر شعبية مقارنة بباقي المحتويات المنشورة على الموقع، وخلال الفترة... موقع Tubenab لتحميل مقاطع الفيديو...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
Í Dŏŋ\'ț Kŋŏw
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة