دراسة: الهواتف الذكية تتصدر وسائل الاستهلاك الرقمي في الإمارات

آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية البوابة العربية للأخبار التقنية تشير المعلومات إلى توقف شركة آبل عن تصنيع شاشات العرض الخارجية الخاصة بها، وذلك وفقاً للتعليقات التي أدلت بها الشركة... آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية...