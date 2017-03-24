عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
أخبار تهمّني
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
جميع الأخبار
أخبار الرياضة
حرب بين كبار أوروبا على جوهرة موناكو
2
تثبيت
ثبت
حرب بين كبار أوروبا على جوهرة موناكو
dailynews
منذ 1 يوم
(من
skynewsarabia.com
)
سطع نجم اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، الذي لقب بـ "جوهرة موناكو"، بعد أن حقق إنجازات دفعت فريقه بقوة في التشامبينزليغ، ليصبح محط أنظار الأندية الكبرى في أوروبا، ويخلق حربا شرسة بينها للوصول إليه في الانتقالات الصيفية. »
تفاصيل
قراءة الخبر كاملاً
-
إلغاء التثبيت
الموضوع:
أخبار الرياضة
تعليقات (0)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
الحمدلله على ما نملك!
الطريقة الصحيحة لطلب شئ ما في المطعم باللغة الأنجليزية
أكثر عشرة مشاهد مضحكة للأطفال عام 2015
جزء 1 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف
جزء 2 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف
قد يهمك أيضاً:
1
موناكو يتألق بفضل مبابي
نجح كيليان مبابي، الأحد، بتوسيع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لست نقاط، بعد أن سجل هدفين في المباراة التي فاز بها موناكو 3-صفر على مضيفه كاين....
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
موناكو.. كابوس كروي للإنجليز
بخروج مانشستر سيتي من دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام موناكو تكون العقدة الكروية التي تواجه الأندية الإنجليزية أمام هذا النادي الفرنسي في دوري أبطال أوروبا قد ترسخت بقوة....
الموضوع:
أخبار غريبة
1
كيليان مبابي...الجوهرة التي أضاعتها الجزائر وكسبتها فرنسا
تألق عدد من النجوم الشبان الذين يلعبون مع نادي موناكو الفرنسي خلال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا، بعد أن قادوا فريقهم إلى الدور ربع النهائي، ليصبحوا...
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
موناكو المتصدر يسحق ميتز
سجل الشاب كيليان مبابي ثلاثية من الأهداف وأحرز رادامل فالكاو هدفين آخرين، ليسحق موناكو متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، منافسه ميتز 5-صفر، ويستعيد فارق الثلاث نقاط الذي يفصله عن أقرب...
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
موناكو ضيفا ثقيلا على المدفعجية
يلتقي الفرنسي آرسين فينغر، مدرب آرسنال الإنجليزي،+ مجددا مع فريقه السابق موناكو الفرنسي، الأربعاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم....
الموضوع:
أخبار الرياضة
من skynewsarabia.com
2
قفزة هائلة لأسهم سناب شات
وصلت قيمة سناب، الشركة الأم لتطبيق سناب شات، لنحو 28 مليار دولار بعد الاكتتاب العام، الأمر الذي أبهر جميع الخبراء، خاصة أن تطبيق سناب شات لم يحظ بشهرة سوى منذ سنوات قليلة، بحسب الغارديان....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
سناب شات إلى البورصة
تتجه شركة "سناب شات"، إلى طرح حصة ضخمة من الأسهم للاكتتاب في بورصة "وول ستريت"، تصل إلى 25 مليار دولار....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
2
مدرب المنتخب الإنجليزي يبحث عن كابتن
يبحث مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم غاريث ساوثغيت عن قائد جديد للفريق قبل مواجهة فريقه مع منتخب ليتوانيا في تصفيات كأس العالم 2018 الأحد المقبل، لكنه يقول إنه يحتاج إلى مزيد من الوقت للاستقرار...
الموضوع:
أخبار الرياضة
1
الأفلام الهندية ممنوعة في باكستان
أعلن ملاك دور العرض الباكستانية، الجمعة، أنهم أوقفوا عرض الأفلام الهندية تضامنا مع القوات المسلحة بعد تصاعد العنف في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الجارتين المسلحتين نوويا....
الموضوع:
أخبار غريبة
1
سناب تشات تلحق بفيسبوك وتويتر إلى البورصة
تعتزم شركة "سناب تشات" للتراسل الفوري، طرح أسهمها للاكتتاب العام في أسواق الأوراق المالية الأميركية في مارس من العام المقبل، وفق ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"....
الموضوع:
اقتصاد وتجارة
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
Dazdouz Mkhalwi
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة