آبل: مزاعم اختراق وتسريب 600 مليون حساب iCloud كاذبة

اختراق أكثر من مليون حساب على الشبكة الاجتماعية الروسية VK.com VK.com هي شبكة اجتماعية شهيرة في روسيا، والجديد أنه قد تم اختراقها، وعرض بيانات نحو أكثر من مليون من مستخدميها للبيع في الإنترنت المظلم مقابل حوالي 570 دولار. وبالمُناسبة، إنهم نفس الأشخاص الذين...