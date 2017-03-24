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آبل: مزاعم اختراق وتسريب 600 مليون حساب iCloud كاذبة

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آبل: مزاعم اختراق وتسريب 600 مليون حساب iCloud كاذبة
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع آبل: مزاعم اختراق وتسريب 600 مليون حساب iCloud كاذبة ظهر على عالم آبل. ردّت شركة آبل وبشكل قاطع على ادعاءات مجموعة من المُخترقين الذين قالوا إنهم وصلوا لأكثر من 600 مليون حساب في iCloud مع صلاحيات لحذف بيانات تلك الحسابات بكل سهولة. وجاء حديث آبل لمجلّة Fortune، حيث قال مُتحدّث باسم الشركة إن آبل لم ترصد أية اختراق أو تسريب طال مُخدّماتها خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن جميع » تفاصيل
 
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