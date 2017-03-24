هذا الموضوع آبل: مزاعم اختراق وتسريب 600 مليون حساب iCloud كاذبة ظهر على عالم آبل.
ردّت شركة آبل وبشكل قاطع على ادعاءات مجموعة من المُخترقين الذين قالوا إنهم وصلوا لأكثر من 600 مليون حساب في iCloud مع صلاحيات لحذف بيانات تلك الحسابات بكل سهولة. وجاء حديث آبل لمجلّة Fortune، حيث قال مُتحدّث باسم الشركة إن آبل لم ترصد أية اختراق أو تسريب طال مُخدّماتها خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن جميع » تفاصيل
يبدو أن الأمور لاتجري على خير مع حادثة إختراق شبكة أدوبي الشهر الماضي، حيث أن عدد التسريبات و الأضرار لايزال يرتفع، وكانت أدوبي قد قدرت مبدئياً أن هناك 3 ملايين حساب تم تسريب معلوماتهم خلال الإختراق،...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...