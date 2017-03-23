إنستاجرام تعلن عن دعم ميزة التحقق بخطوتين وإخفاء الصور الحساسة

واتساب يحصل على ميزة التحقق بخطوتين كشف واتساب عن ميزة في غاية الأهمية لمن يستخدم التطبيق ويريد المزيد من الأمن لبياناته، حيث أعلنت الشركة اليوم عن إدراج ميزة التحقق بخطوتين على الواتساب، التي بعد أن بدأت في اختبارها في الإصدارات...