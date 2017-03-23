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إنستاجرام تعلن عن دعم ميزة التحقق بخطوتين وإخفاء الصور الحساسة
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البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
إنستاجرام تعلن عن دعم ميزة التحقق بخطوتين وإخفاء الصور الحساسة
aitnews
منذ 7 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الخميس عن دعم ميزة التحقق بخطوتين، إضافة إلى ميزة جديدة تُظهر الصور “الحساسة”... إنستاجرام تعلن عن دعم ميزة التحقق بخطوتين وإخفاء الصور “الحساسة” »
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الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
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Bahaa Mohamed
منذ 6 ساعة
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