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رسميا .. فيس بوك تدعم زر لم يعجبنيولكن على تطبيق التراسل مسنجر
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البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
رسميا .. فيس بوك تدعم زر لم يعجبنيولكن على تطبيق التراسل مسنجر
aitnews
منذ 7 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت شركة فيس بوك، صاحبة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، اليوم الخميس عن دعم ميزة “الانطباعات” أو “ردود الفعل”... رسميا .. فيس بوك تدعم زر “لم يعجبني” ولكن على تطبيق التراسل “مسنجر” »
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أخبار التكنولوجيا
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