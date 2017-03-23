الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا رسميا .. فيس بوك تدعم زر لم يعجبنيولكن على تطبيق التراسل مسنجر
2
تثبيت
رسميا .. فيس بوك تدعم زر لم يعجبنيولكن على تطبيق التراسل مسنجر

البوابة العربية للأخبار التقنية (aitnews)
 

رسميا .. فيس بوك تدعم زر لم يعجبنيولكن على تطبيق التراسل مسنجر
(من aitnews.com)
البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت شركة فيس بوك، صاحبة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، اليوم الخميس عن دعم ميزة “الانطباعات” أو “ردود الفعل”... رسميا .. فيس بوك تدعم زر “لم يعجبني” ولكن على تطبيق التراسل “مسنجر” » تفاصيل
 
قراءة الخبر كاملاً - إلغاء التثبيت   الموضوع: أخبار التكنولوجيا

ليس هناك تعليقات حتى الآن، كن أول من يضف تعليقاً إلى هذه المشاركة.
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.   (لماذا أستخدم ثبّت؟)

شاهد كيف يحمي سمك الPuffer نفسه

أداء متميز ومناورات مثيرة لفورد في شوارع دبي

آكبر دومينو بشري - ارقام غينيس

عاصفة القرن في الولايات المتحدة

14 معلومة و اختصار لاتعرفها عن الآيفون

ثبّتقد يهمك أيضاً:

فيس بوك مسنجر يتخطى 800 مليون مستخدم

 البوابة العربية للأخبار التقنية قالت شركة فيس بوك اليوم الخميس إن تطبيق التراسل الفوري خاصتها، “فيس بوك مسنجر“، تخطى الـ 800 مليون مستخدم، مما يجعله التطبيق الأسرع نموًا في عام 2015،...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

بلاك بيريتعتزم جلب ميزة الملصقات إلى تطبيق التراسل الفوري BBM

 أعلنت شركة “بلاك بيري” اليوم الجمعة أنها ستجلب ميزة “الملصقات” Stickers إلى تطبيق التراسل الفوري التابع لها “بلاك بيري مسنجر”...المصدر: البوابة العربية للأخبار...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

فيسبوكتطلق تطبيق التراسل فيسبوك مسنجرلنظام ويندوز فون 8″

 أطلقت شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم الأربعاء نسخة من تطبيق التراسل التابع لها “فيسبوك مسنجر” Facebook Messenger، لنظام التشغيل “ويندوز...المصدر: البوابة العربية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

بعد الشطرنج .. فيس بوك تتيح لعب كرة السلة عبر تطبيق التراسل مسنجر

 البوابة العربية للأخبار التقنية أضافت شركة فيس بوك في التحديث الأخير لتطبيق التراسل الفوري خاصتها “مسنجر” Messenger ميزة جديدة تتيح للمستخدمين لعب كرة السلة بين بعضهم، وذلك من خلال إرسال...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

فيسبوكتعتزم دمج خدمة السيارات أوبرمع تطبيق فيسبوك مسنجر

 تخطط شركة “فيسبوك” لدمج خدمة السيارات “أوبر” Uber مع تطبيق التراسل الفوري التابع لها “فيسبوك مسنجر”، وذلك في مسعى منها... المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن aitnews.com

إنستاجرام تعلن عن دعم ميزة التحقق بخطوتين وإخفاء الصور الحساسة

 البوابة العربية للأخبار التقنية أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الخميس عن دعم ميزة التحقق بخطوتين، إضافة إلى ميزة جديدة تُظهر الصور “الحساسة”... إنستاجرام تعلن عن دعم...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سناب شات تسهل تصميم الفلاتر الجغرافية عبر قوالب قابلة للتخصيص

 البوابة العربية للأخبار التقنية تسعى خدمة الرسائل المصورة “سناب شات” SnapChat إلى تسهيل قيام أي مستخدم بإنشاء “الفلاتر الجغرافية” Geofilters من خلال إطلاقها لمجموعة... سناب...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

خلايا شمسية يابانية تقترب من الوصول إلى أقصى كفاءة

 البوابة العربية للأخبار التقنية تمكنت مجموعة من الباحثين الذين يعملون ضمن شركة صناعة الكيماويات اليابانية كانيكا Kaneka وعبر تمويل من برنامج الحكومة اليابانية من... خلايا شمسية يابانية تقترب من...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية

 البوابة العربية للأخبار التقنية تشير المعلومات إلى توقف شركة آبل عن تصنيع شاشات العرض الخارجية الخاصة بها، وذلك وفقاً للتعليقات التي أدلت بها الشركة... آبل تتوقف عن تصنيع شاشات عرض خارجية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام مميزة خاصة بك

 البوابة العربية للأخبار التقنية يعتمد الكثير من المستخدمين على طرق وأفكار متنوعة للحصول على اقتراحات لمشاهدة أفلام معينة، مثل الاعتماد على القوائم المتوفرة داخل... موقع Cinesift لإنشاء مكتبة أفلام...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: Bahaa Mohamed
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة