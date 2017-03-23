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خلايا شمسية يابانية تقترب من الوصول إلى أقصى كفاءة
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البوابة العربية للأخبار التقنية
(aitnews)
خلايا شمسية يابانية تقترب من الوصول إلى أقصى كفاءة
aitnews
منذ 7 ساعة
(من
aitnews.com
)
البوابة العربية للأخبار التقنية تمكنت مجموعة من الباحثين الذين يعملون ضمن شركة صناعة الكيماويات اليابانية كانيكا Kaneka وعبر تمويل من برنامج الحكومة اليابانية من... خلايا شمسية يابانية تقترب من الوصول إلى أقصى كفاءة »
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