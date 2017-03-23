هواتف iPhone 6s الأولى عالميًا على صعيد المبيعات في 2016 مع أفضلية مُطلقة من آبل على سامسونج

آبل الخامسة عالميًا على صعيد مبيعات الحواسب بعد انخفاض مبيعات حواسب Mac في عام 2016 هذا الموضوع آبل الخامسة عالميًا على صعيد مبيعات الحواسب بعد انخفاض مبيعات حواسب Mac في عام 2016 ظهر على عالم آبل. تراجعت شركة آبل، في قائمة أكثر الشركات العالمية بيعًا للحواسب على مُستوى العالم،...