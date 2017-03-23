هذا الموضوع هواتف iPhone 6s الأولى عالميًا على صعيد المبيعات في 2016 مع أفضلية مُطلقة من آبل على سامسونج ظهر على عالم آبل.
سيطرت شركة آبل على مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم خلال عام 2016، وذلك بناءً على تقرير شركة IHS Markit التي رصدت مبيعات 350 هاتف مُختلف وأكّدت تفوّق هواتف آبل على البقيّة. وقالت الشركة إن iPhone 6s جاء في المرتبة الأولى على مستوى العالم من ناحية المبيعات، متبوعًا » تفاصيل
هذا الموضوع KGI: هواتف iPhone 8 ستؤثر على مبيعات هواتف Galaxy S8 من شركة سامسونج هذا العام ظهر على عالم آبل.
أصدرت شركة KGI تقريرًا جديدًا تناول بشكل رئيسي هواتف Galaxy S8 القادمة من شركة سامسونج مع...
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...