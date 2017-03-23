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هواتف iPhone 6s الأولى عالميًا على صعيد المبيعات في 2016 مع أفضلية مُطلقة من آبل على سامسونج

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هواتف iPhone 6s الأولى عالميًا على صعيد المبيعات في 2016 مع أفضلية مُطلقة من آبل على سامسونج
(من apple-wd.com)
هذا الموضوع هواتف iPhone 6s الأولى عالميًا على صعيد المبيعات في 2016 مع أفضلية مُطلقة من آبل على سامسونج ظهر على عالم آبل. سيطرت شركة آبل على مبيعات الهواتف الذكية على مستوى العالم خلال عام 2016، وذلك بناءً على تقرير شركة IHS Markit التي رصدت مبيعات 350 هاتف مُختلف وأكّدت تفوّق هواتف آبل على البقيّة. وقالت الشركة إن iPhone 6s جاء في المرتبة الأولى على مستوى العالم من ناحية المبيعات، متبوعًا » تفاصيل
 
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آراء وتعليقات
Bahaa Mohamed منذ 6 ساعة
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