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كيف تحمي أجهزتك الإلكترونية وسط حظر أمريكا لها؟

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كيف تحمي أجهزتك الإلكترونية وسط حظر أمريكا لها؟

(من arabic.cnn.com)
قد لا يشعر القراران الأمريكي والبريطاني بحظر الأجهزة الإلكترونية، الكثيرين بالراحة بالأخص عندما تريد التخلص من المسافر المزعج القريب منك أو عندما تود إلهاء رضيعك بمقطع فيديو، لكن هذا القرار يمكنه أيضاً تهديد سلامة أجهزتك ومعلوماتك. » تفاصيل
 
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