كيف تحمي أجهزتك الإلكترونية وسط حظر أمريكا لها؟

قد لا يشعر القراران الأمريكي والبريطاني بحظر الأجهزة الإلكترونية، الكثيرين بالراحة بالأخص عندما تريد التخلص من المسافر المزعج القريب منك أو عندما تود إلهاء رضيعك بمقطع فيديو، لكن هذا القرار يمكنه أيضاً تهديد سلامة أجهزتك ومعلوماتك. » تفاصيل
عندما يبكي رضيعك وهو التصرف الطبيعي للرضع أن يبكي بما يعادل ثلاث ساعات يوميا للأشهر الثلاثة الأولى أو أكثر إذا كان يعاني من مغص الرضع فهذا لا يعني أنه يحاول التلاعب بك فهو لا يعلم كيف يقوم بذلك بعد....
الكثير منا واجه عدة مواقف مع أجهزته، سواءً هواتف ذكية، أجهزة لوحية أو حتى محمولة (اللابتوب)، عندما تنتهي بطاريتها وهو خارج البيت ولا يستطيع شحنها. توجد عدة حلول لهذه المشكلة حالياً وأبرزها البطاريات...