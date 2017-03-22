كيف تحمي أجهزتك الإلكترونية وسط حظر أمريكا لها؟

متى يجب أن أحمل رضيعي؟ - صحتي - دليلك الأول لحياة صحية عندما يبكي رضيعك وهو التصرف الطبيعي للرضع أن يبكي بما يعادل ثلاث ساعات يوميا للأشهر الثلاثة الأولى أو أكثر إذا كان يعاني من مغص الرضع فهذا لا يعني أنه يحاول التلاعب بك فهو لا يعلم كيف يقوم بذلك بعد....