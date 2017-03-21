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لماذا قدمت آبل هاتف "آيفون" أحمر بنسخة حصرية؟
2
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لماذا قدمت آبل هاتف "آيفون" أحمر بنسخة حصرية؟
dailynews
منذ 2 ساعة
(من
arabic.cnn.com
)
كشفت شركة "آبل" الثلاثاء، عن لون جديد لهواتف "آيفون 7" و"آيفون 7 بلس" »
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علوم عامة
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